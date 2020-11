Cristina Ranzolin anuncia diagnóstico de câncer de mama e afastamento

Cristina Ranzolin Foto: Instagram / @cristinaranzolin

Cristina Ranzolin, apresentadora do Jornal do Almoço, da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, e que já apresentou o Jornal Nacional em algumas ocasiões, usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 12, para anunciar que foi diagnosticada com câncer de mama.

A jornalista relata que, após exames e uma biópsia, teve o resultado positivo para um nódulo suspeito na mama: "ainda foi preciso mais uma semana para se chegar ao diagnóstico definitivo do tipo de tumor e qual o tratamento".

"Como contei há pouco no JA, estou com câncer de mama, um nódulo pequeno, mas agressivo, que precisa de um tratamento sério. Felizmente, o que melhor responde aos medicamentos", prosseguiu.

Cristina Ranzolin ainda contou que começou a fazer quimioterapia na última segunda-feira, 9: "Vão ser seis meses de tratamento que vou procurar fazer levando uma vida normal, já que sou saudável e os médicos acreditam que não devo ter muitos efeitos colaterais."

"Vou ficar alguns dias afastada, para me observar e digerir tudo isso. Mas quero que saibam que estou bem, fisicamente, de cabeça, com bons médicos, com o apoio da minha família, especialmente do meu marido, com fé em Deus e espero contar com boas energias de vocês, também!", concluiu.

Confira a postagem em que Cristina Ranzolin revela o câncer de mama abaixo.