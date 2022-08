Criminosos invadem o set de gravação de ‘Lady in the Lake’, série que terá Natalie Portman

A atriz Natalie Portman Foto: Reuters/Stefanie Loos

A atriz Natalie Portman e a produção da série Lady in the Lake sofreram um susto na última sexta, 26. Criminosos invadiram o local em que a trama estava sendo gravada e ameaçaram atirar caso continuassem. A equipe da série foi feita refém dos traficantes, que exigiram 50 mil dólares R$ 253 mil para libertar o grupo, entretanto, a produção se recusou a pagar o valor.

Segundo o jornal Baltimore Banner, os criminosos ameaçaram atirar no elenco caso a quantia não fosse paga. O atentado aconteceu em Baltimore, nos Estados Unidos. Os traficantes, moradores do local, reclamaram a quantia como forma de propina para a equipe da série continuar os trabalhos. Eles ameaçaram atirar no elenco, mas resolveram voltar em outro momento para retirar o dinheiro. A produção, contudo, optou por deixar o set de filmagens e comunicar o evento à polícia. “Os chefes da produção decidiram escolher pela precaução e adiar os trabalhos até que uma nova locação seja encontrada”, disse James Moses, porta voz da polícia local.

Lady in the Lake está sendo produzida pela Apple TV e se passa na Baltimore ambientada nos anos 1960. Um assassinato não resolvido faz com que Maddie Schwartz (Natalie Portman) investigue o caso não solucionado. Ao se deparar com Cleo Sherwood (Moses Ingram), uma mulher que luta pelos direitos dos negros, conflitos vem à tona, junto com dificuldades em torno dos afazeres domésticos e da maternidade.

Além de Natalie Portman, o elenco conta com Moses Ingram, Y’Lan Noel, Mikey Madison e Brett Gelman.

A produção começou a ser gravada em abril, com previsão de término até outubro.

A trama é baseada no livro homônimo de Laura Lippman, escritora de livros de suspense com temática criminal. Lady in the Lake ainda não tem previsão de estreia definida.