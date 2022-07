'Criança Esperança' divulga primeiras atrações da edição 2022

Zeca Pagodinho, Gloria Groove, Ludmilla e Pedro Sampaio. Foto: Instagram

No dia 15 de agosto, após a novela Pantanal, vai ao ar o Criança Esperança 2022, na Globo, apresentado por Taís Araújo , Tadeu Schmidt , Marcos Mion e Paulo Vieira. Em sua 37ª edição, o show reunirá atrações musicais com grandes artistas da cena musical.

Neste festival de música, um quarteto vai marcar presença: Zeca Pagodinho , Gloria Groove , Ludmilla e Pedro Sampaio. Eles se juntarão a outros nomes, que em breve serão divulgados. O especial promete ainda alguns feats jamais vistos.

“Há 37 anos, o show do Criança Esperança tem o desafio de surpreender o público com números musicais inéditos que contribuem ativamente para esta campanha de mobilização. Contar com a parceria e dedicação dos maiores artistas da atualidade é peça fundamental para o sucesso do projeto. É sempre muito gratificante ver todo mundo unido, vestindo a camisa, com um único objetivo: contar para o público histórias emocionantes e alavancar as doações", disse a diretora artística Antonia Prado.

"Porque mais que um show, temos um movimento de solidariedade que, todo ano, convida os brasileiros a transformar a realidade de milhares de crianças e jovens espalhados por todo o país”, completou.

O Criança Esperança é uma parceria da Globo e da Unesco. O projeto tem direção executiva de Rafael Dragaud e direção de gênero de Mariano Boni.