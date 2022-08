Criadora de ‘Inventando Anna’ se negou conhecer Anna Delvey: ‘Não queria ficar presa’

Julia Garner atua como Anna Delvey em 'Inventando Anna'. Foto: Nicole Rivelli/Netflix

A série Inventando Anna, lançada em fevereiro de 2022 pela Netflix, retrata a história real de Anna Delvey, uma falsa herdeira alemã que aplicou diversos golpes na elite americana, somando mais US$ 275 mil. Contudo, apesar de ser uma ficção inspirada em um caso verdadeiro, Shonda Rhimes, criadora do título, descartou conhecer a criminosa.

Ao The Hollywood Reporter, Shonda declarou que sua decisão foi pensada. Segundo ela, optou em se basear em relatos de pessoas que conheceram a golpista e uma entrevista dela à jornalista Jessica Pressler. “Ela foi para a prisão e gravou uma entrevista com Anna, onde ela respondeu a todas as nossas perguntas. Mas eu propositadamente não queria conhecê-la”, expôs.

Shonda explicou, então, o que a motivou: “Eu sabia de duas coisas ao ouvir as histórias de todos: ou as pessoas se apaixonavam por ela e perdiam toda a objetividade, ou a odiavam e simplesmente não conseguiam lidar com isso. E eu senti que não queria ficar presa em uma posição em que tivesse esses sentimentos por essa pessoa, que ia definir como eu contaria a história.”

Julia Garner protagoniza Anna Delvey na série. O elenco inclui também Anna Chlumsky, Arian Moayed, Laverne Cox, Katie Lowes, entre outros. Relembre o trailer: