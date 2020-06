Criador do seriado ‘The Office’ corta cena com blackface

Episódio de 2012 da série 'The Office' Foto: Reprodução/NBC

O criador do seriado The Office, Greg Daniels, decidiu cortar uma cena com blackface do programa. O episódio de 2012 intitulado 'Dwight Christmas' apresenta uma breve cena de um personagem em blackface como parte dos esforços de Dwight, interpretado pelo ator Rainn Wilson, para fazer com que a equipe da Dunder Mifflin celebre um tradicional Natal holandês da Pensilvânia.

O episódio reeditado substituirá a versão anterior na Netflix e nas plataformas de streaming onde está disponível para compra. The Office passará para a plataforma Peacock da NBC Unviersal em 2021.

Episódios de 30 Rock, Scrubs e Community, todos exibidos originalmente na NBC, tiveram trechos de blackface retirados de suas respectivas plataformas de streaming, assim como a série de desenhos do Reino Unido Little Britain.

"The Office é sobre um grupo de pessoas que tentam trabalhar em conjunto com respeito mútuo, apesar das ações inadequadas de seu chefe e gerente assistente", disse Greg Daniels. "O programa empregou sátira para expor comportamentos inaceitáveis ​​e transmitir uma mensagem de inclusão. Hoje, filmamos um ator usando blackface que foi usado para criticar uma prática racista européia específica. O blackface é inaceitável e o argumento é prejudicial e errado. Sinto muito pela dor que causou”, lamentou o diretor.

No episódio, Dwight se veste de Bersnickel, um personagem do folclore alemão. Oscar descobre, através de pesquisa online, que o companheiro de Bersnickel é o personagem chamado Zwarte Piet, ou Black Peter, "um garoto escravo frequentemente retratado em pantalonas coloridas e blackface". Quando Stanley, o único vendedor negro da Dunder Mifflin, se opõe, Dwight responde nervosamente que sua família "não se apega cegamente a todos os aspectos obsoletos de nossas tradições". Então, envia uma mensagem para Nate (Mark Proksch), que trabalha no armazém, que está prestes a juntar-se à festa vestido como Peter Negro.

A remoção ou reedição de episódios relativamente recentes de TV com blackface ocorre na sequência de protestos por justiça racial após o assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos.