Criador de 'The Mandalorian' promete surpresas em série de 'Star Wars'

O elenco da série "The Mandalorian" participou de um evento de lançamento da série no último dia 13 Foto: Mario Anzuoni / Reuters

O criador de The Mandalorian, Jon Favreau, e membros do elenco apresentaram a série da saga Star Wars na quarta-feira, 13, em um evento com tapete vermelho e prometeram mais surpresas após a revelação de um novo personagem inesperado no primeiro episódio.

The Mandalorian, exibido pelo Disney+, o novo serviço de streaming da Walt Disney Co's, é a primeira série situada na galáxia muito distante vista pela primeira vez no filme Star Wars, de 1977. A série mostra Pedro Pascal como um caçador de recompensas enviado para cumprir uma missão delicada.

A primeira temporada terá oito episódios. "Há muitas surpresas no programa. Parte da diversão de se fazer oito episódios é que cada um pode ter uma surpresa e uma reviravolta", disse Favreau em uma entrevista no evento em Hollywood.

A plateia foi composta em grande parte por fãs, alguns dos quais levaram capacetes do caçador de recompensas. O primeiro episódio, liberado na terça-feira, 12, terminou quando o mandaloriano encontrou um personagem que parece uma versão bebê de Yoda, mestre Jedi dos filmes Star Wars.

Não ficou claro como o bebê pode ter relação com Yoda ou se encaixar na história, o que gerou um debate entre os fãs. Favreau e os membros do elenco não esclareceram muita coisa na pré-estreia. A Disney vai liberar episódios de The Mandalorian todas as semanas a partir desta sexta-feira, 15.