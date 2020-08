Criador de ‘The Crown’ afirma que série não falará de Harry e Meghan

A renúncia do Príncipe Harry e Meghan Markle das suas obrigações oficiais não será abordada em 'The Crown' Foto: Justin Tallis / AFP

O criador da série The Crown Peter Morgan contou alguns detalhes sobre o processo criativo por trás da série sobre o reinado da rainha Elizabeth II em entrevista publicada na terça-feira, 18, no The Hollywood Reporter. O dramaturgo também afirmou que a produção não abordará a história do príncipe Harry e sua esposa, a atriz Meghan Markle.

Para explicar a decisão, Morgan citou o que ele chama de “regra dos 20 anos”, algo que o autor impôs e que envolve o processo de produção da série. “Isso é tempo suficiente e distância suficiente para realmente entender algo, seu papel, sua posição, sua relevância. Às vezes coisas que parecem muito importantes hoje são instantaneamente esquecidas”, comentou ele.

“Meghan e Harry estão no meio da jornada deles, e eu não sei o que a jornada deles é ou como irá acabar”, disse Morgan. O criador explicou que, além da renúncia do casal de suas funções na família real britânica, a série não irá falar das recentes denúncias de assédio contra o príncipe Andrew, um dos filhos da rainha Elizabeth II.

Com a explicação de Morgan, fica claro que a última temporada de The Crown deve se limitar a eventos anteriores aos anos 2000. Em julho de 2020 a Netflix confirmou que a série irá terminar na sexta temporada, diferente do que Morgan disse no começo do ano.

Segundo ele, a mudança envolveu “uma gentileza” do serviço de streaming ao ver o quanto o criador e roteirista estava trabalhando na produção, e um desejo dos atores que entrarão na quinta temporada de trabalhar por dois anos, assim como o elenco atual e anterior. Enquanto isso, a quarta temporada de The Crown estreará em 15 de novembro.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais