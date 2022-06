Criador de ‘Stranger Things’ se arrepende de morte de Chrissy, na 4ª temporada

Grace Van Dien como Chrissy e, ao fundo, Joseph Quinn, que dá vida ao personagem Eddie Munson em 'Stranger Things 4' Foto: Netflix

No primeiro volume da quarta temporada de Stranger Things, Chrissy, interpretada por Grace Van Dien, uma das vítimas do Vecna, chamou atenção dos fãs devido a química que teve com Eddie, personagem de Joseph Quinn. Percebendo esse potencial, um dos criadores da série lamentou a morte da líder de torcida na trama.

Tanto os personagens quanto os atores demonstraram muita afinidade na cena em questão, deixando claro que muito poderia ser explorado ali. Um detalhe técnico durante as gravações impediu prosseguir com Chrissy viva, mesmo após a cheerleader e o metaleiro roubarem a cena juntos.

“A cena com os dois [Eddie e Chrissy] na floresta foi feita bem tarde durante as gravações. Na verdade, nós já tínhamos matado Chrissy quando gravamos ela com Eddie”, explicou Matt Duffer, ao site TVLine.

“A cena ganhou vida de uma forma brilhante”, continuou Matt. “E tudo por causa de Quinn e Grace. Foi um daqueles momentos no qual duas câmeras capturaram os dois atores simultaneamente. Quinn fez um monte de coisas espontâneas e nós conseguimos registrar reações incríveis de Grace”, revelou o produtor.

Matt atestou o fato de ter sido “impressionante o que Grace conseguiu fazer com pouquíssimas cenas, de fazer com que as pessoas se importassem com a personagem dela”. Sem entrar em detalhes, ele contou que “vamos dar um jeito de fazer algo a mais com Grace” no futuro.