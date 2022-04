Criador de 'Round 6' anuncia novo filme e promete mais violência

Criador de Round 6 disse que seu novo filme será controverso e mais violento que a série da Netflix. Foto: Netflix

O criador da série mais assistida da história da Netflix já está com um novo projeto nas mãos. Hwang Dong-Hyuk, a mente por trás de Round 6, revelou que está nas etapas iniciais de produção do filme Killing Old People Club, que segundo ele, será uma adaptação livre de um livro do autor italiano Umberto Eco.

Durante o evento MipTV, o diretor afirmou que o longa será controverso e ainda mais violento que Round 6. Dong-Hyuk não revelou mais informações sobre o filme, apenas disse que já escreveu um rascunho de 25 páginas sobre o projeto.

O cineasta ainda comentou que, após a sua participação no evento, que aconteceu na França, voltaria para a Coréia do Sul para escrever a segunda temporada de Round 6, na esperança de que a nova leva de episódios esteja disponível na Netflix no final de 2024.

A série sul-coreana foi a maior estreia da Netflix na história da plataforma. Com bastante violência e classificação indicativa de 16 anos, ela mostra centenas de cidadãos com problemas financeiros em um jogo de sobrevivência para ganhar um prêmio em dinheiro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais