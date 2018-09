Criador de ‘Glee’ e ‘American Horror Story’ assina contrato com a Netflix

O produtor e roteirista Ryan Murphy, criador de séries como 'Glee' e 'American Horror Story', assinou milionário contrato de exclusividade com a Netflix Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A Netflix anunciou nesta última terça-feira, 13, a contratação do produtor e roteirista Ryan Murphy por cinco anos. Criador de séries consagradas como Glee, American Horror Story, Nip/Tuck e outras, ele vai começar a criar conteúdo exclusivamente para a plataforma de streaming quando seu contrato com a 20th Century Fox terminar, em julho.

Ganhador de quatro prêmios Emmy e três Globo de Ouro, Murphy estava na Fox desde 2003 e assinou um milionário contrato que vale US$ 300 milhões (cerca de R$ 988 milhões) com a Netflix, segundo o jornal The New York Times. Em agosto de 2017, a plataforma de streaming também havia tirado a roteirista Shonda Rhimes de outra grande emissora norte-americana.

“As séries de Ryan Murphy influenciaram a cultura global, reinventou gêneros e mudou os rumos da história da televisão. Sua dedicação para alcançar a excelência e dar voz aos sub-representados, mostrar uma perspectiva única ou simplesmente nos chocar permeia a sua obra”, disse Ted Sarandos, diretor da Netflix, em comunicado enviado para a imprensa.

“Tenho plena consciência de quão histórico é esse momento”, disse Murphy no comunicado. “Eu era um garoto gay de Indiana que foi para Hollywood em 1989 com US$ 55 no bolso, então o fato de que meus sonhos se concretizaram de uma forma tão espetacular é emocionante para mim. Tenho que agradecer Ted Sarandos, Reed Hastings e Cindy Holland na Netflix por acreditarem em mim e no futuro da minha produtora, que vai continuar a contar histórias de mulheres, minorias, heróis e heroínas LGBTQ”, finalizou. Murphy continuará a ser o produtor executivo das séries que ele criou para a Fox.