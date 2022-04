Criador de 'Cavaleiro da Lua' revela que série quase adaptou memes do herói na trama

Steven Grant, o Cavaleiro da Lua vivido por Oscar Isaac, sofre de transtorno dissociativo de identidade - que gera dupla personalidade e incapacidade de recordar memórias. A série sobre o herói da Marvel estreou nesta última quarta-feira, 30, no Disney+. Foto: Marvel Studios/Csaba Aknay

Mesmo não estando entre os heróis mais conhecidos da Marvel, o Cavaleiro da Lua, que ganhou uma série no Disney+ protagonizada por Oscar Isaac, que estreou nesta última quarta-feira, 30, é fonte infinita de memes. Prova disso é que o criador e roteirista da série, Jeremy Slater, cogitou utilizar os memes na trama da seriado.

Em entrevista ao The Kingcast, o autor revelou que a série tentou adaptar alguns dos virais, mas os caminhos da história e algumas limitações tornaram impossível a recriação das cenas criadas na internet pelos fãs do universo Marvel.

Entre os memes que mais viralizaram, e que foram citados por Slater, estão o que o Cavaleiro da Lua aparece no castelo do Drácula para cobrar dinheiro e também o que ele joga os 'batarangs', as armas de arremesso em forma de morcego usadas pelo Batman, e os chama de 'porcarias inúteis'.

“Há uma tonelada de memes. Tem um em que ele está jogando batarangs e gritando ‘porcarias inúteis, atacar!’ e coisas assim. Tem um em que ele está fazendo piada com a esposa morta do Justiceiro. Muitos deles foram criados pelos fãs, mas meio que ganharam vida própria. Nós tentamos muito, porque não dá para dizer palavrão no Disney+ e também não temos Dráculas na série. Nós tentamos muito pensar em uma forma de referenciar esses memes e simplesmente não conseguimos, não cheguei lá. Com sorte, talvez um dia", explicou Slater.