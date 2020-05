Criador de ‘Black Mirror’ diz que não há clima para nova temporada

Cena do longa 'Black Mirror - Bandersnatch' Foto: Netflix

Charlie Brooker, um dos criadores da série Black Mirror, revelou em uma entrevista na segunda-feira, 4, que não está trabalhando em uma nova temporada da produção, devido ao momento pelo qual o mundo está passando com a pandemia do novo coronavírus.

O roteirista falou sobre o tema em uma entrevista para o jornal Radio Times e disse que está trabalhando em outros projetos: “No momento, eu não sei qual apetite haveria por histórias sobre sociedades ruindo, então eu não estou trabalhando em nenhuma delas”. Ele também revelou que está revisitando suas habilidades como quadrinista, criando histórias para “me fazer rir”.

A série Black Mirror foi lançada em 2011 e ficou conhecida por apresentar histórias ligadas ao poder da tecnologia e a influência, muitas vezes negativa, que ela possui na sociedade, se tornando um grande sucesso dentro do gênero de distopias, que retratam sociedades decadentes.

A quinta temporada da série foi lançada na Netflix em 2019, com três episódios, e contou com a participação da cantora Miley Cyrus. Além disso, foi lançado em 2018 o filme interativo Black Mirror: Bandersnatch, em que os espectadores podiam escolher as ações do protagonista e assistir às consequências no enredo.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais