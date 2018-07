Criador de 'American Horror Story' pode ter confirmado conexão entre temporadas

Ryan Murphy fala sobre ligação entre as temporadas de 'American Horror Story'. Foto: Kevork Djansezian/Reuters

Os fãs de American Horror Story sempre especularam sobre a ligação entre uma temporada e outra do seriado de terror. Personagens apareceram em diversas temporadas, inclusive na próxima em que o palhaço Twisty estará de volta.

Agora, Ryan Murphy, criador do seriado, parece ter confirmado uma teoria de que AHS representa os nove estágios do inferno.

Ele postou no Instagram uma lista dos estágios e mostrou como eles se aplicam a cada temporada do seriado. A próxima, Cult, que estreia em setembro, tem a ver com 'heresia'.

Interesting

Apenas os estágios 'luxúria' e 'violência' ficaram sem ser completados, uma vez que o seriado prevê chegar até a nona temporada.

No ano passado, Murphy declarou que iria fazer uma temporada que mesclasse Muder House e Coven, "o que é muito bizarro", disse ele ao Entertainment Weekly. Essa nova temporada poderia se encaixar em qualquer um dos estágios restantes.

