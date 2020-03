Coronavírus faz Netflix pensar em cancelar gravação 'Red Notice' na Itália

Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson são os protagonistas de 'Red Notice' Foto: Danny Moloshok/ Reuters | Carlo Allegri/ Reuters | Mario Anzuoni/ Reuters

Com Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds como protagonistas, o filme de ação Red Notice (Alerta Vermelho) é um dos grandes projetos que a Netflix tem em mãos, mas agora a plataforma digital está considerando não rodar parte do longa na Itália por conta da expansão do coronavírus.

O site Deadline afirmou que o gigante do streaming planejava gravar na Itália uma parte desse longa-metragem, mas a incerteza sobre o coronavírus levou a procurar alternativas. Atualmente, o centro da produção Red Notice é Atlanta, nos EUA.

A Itália é um dos países mais afetados pelo coronavírus e, de acordo com os últimos números oficiais divulgados pela Proteção Civil, 52 pessoas com coronavírus morreram no país. Todos os falecidos eram idosos com outras patologias graves.

Este não seria o primeiro revés relacionado a Hollywood e o coronavírus na Itália, que na semana passada ficou sabendo que a filmagem de Missão Impossível: 7, que tem Tom Cruise como protagonista, foi suspensa em Veneza até que a situação se esclareça na cidade dos canais.

Em relação a Red Notice, o site TMZ, especializado em notícias de celebridades, garantiu que as estrelas do longa estão voando aviões particulares para reduzir o risco de contrair o coronavírus. Nesse sentido, o TMZ publicou uma fotografia de Gal Gadot descendo de um avião particular em Atlanta.

O TMZ garantiu que a escolha desse meio de transporte ocorreu em nome da Netflix e não de Gadot, que foi forçada a fazê-lo depois de, em janeiro, garantir à revista People que não aceitaria aviões particulares por causa de seu impacto prejudicial ao meio ambiente.

O diretor e roteirista de Red Notice é Rawson Marshall Thurber, que já sabe o que é trabalhar com Dwayne Johnson desde que ambos compartilhavam créditos finais em Central de Inteligência (2016) e Arranha-céu (2018).

"Rawson Marshall Thurber entregou um roteiro dinâmico que eu e meus companheiros e cúmplices, Gal Gadot e Ryan Reynolds, estamos querendo rodar ", disse Johnson, que também aparecerá como produtor com sua empresa Seven Bucks Productions.

"Admiro a ambição da Netflix de se tornar um dos maiores estúdios de todo o mundo (...). Seu desenfreado entusiasmo por Red Notice também corresponde ao seu compromisso de entreter o público internacionalmente ", complementou.