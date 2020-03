Coronavírus: 'BBB 20' vai avisar participantes sobre estado de saúde da família

Participantes do 'BBB 20' recebem a notícia sobre o início do quarto branco Foto: Paulo Belote/ Globo

Muitos telespectadores estavam achando que os participantes do Big Brother Brasil 20 ficariam sem nenhuma notícia sobre a pandemia do novo coronavírus. No entanto, a rede Globo comunicou nesta segunda-feira, 16, que vai transmitir informações para o brothers sobre o estado de saúde de seus familiares, que "passam bem", segundo a emissora.

Além disso, na edição de hoje, Tiago Leifert vai receber no estúdio um médico infectologista que levará informações para o público e confinados sobre as medidas de prevenção da covid-19.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Outra medida da produção do reality show foi aumentar o limite diário de consumo de água para que os participantes possam lavar as mãos de acordo com as orientações dos órgãos de saúde. Os confinados também serão acompanhados 24 horas por dia por uma equipe médica.

A presença da plateia e família em dias de eliminação continua suspensa por tempo indeterminado.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus