'Coringa 2': Lady Gaga confirma participação em filme

Lady Gaga confirmou que participará da sequência de 'Coringa', de 2019. Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

A cantora Lady Gaga confirmou que participará da sequência de Coringa, lançado em 2019 e protagonizado por Joaquin Phoenix.

A artista não revelou qual personagem irá interpretar e apenas compartilhou um teaser em que aparece em ilustrações ao lado do protagonista e ao som do instrumental de Cheek To Cheek, de Louis Armstrong.

Em 2014, a cantora chegou a gravar a música e um álbum de mesmo nome com o cantor Tony Bennett.

Conforme reportou a revista norte-americana Variety em junho, Gaga estaria negociando para interpretar Arlequina e o filme deve ser um musical.

A continuação ganhou o nome de Folie à Deux, que, segundo o diretor Todd Phillips, é uma expressão médica francesa que se refere a um transtorno mental que afeta duas ou mais pessoas.

Joker: Folie à Deux deve estrear em 4 de outubro de 2024.

Joker: Folie à Deux 10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

