'Conversa com Bial' exibe entrevista com Barack Obama nesta segunda, 16

Barack Obama e Pedro Bial no 'Conversa com Bial' Foto: Reprodução de 'Conversa com Bial' (2020) / Globo

O Conversa com Bial desta segunda-feira, 16, exibirá uma entrevista com Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. O político norte-americano fala sobre o lançamento de seu novo livro, Uma Terra Prometida (conheça mais sobre a obra aqui), que chega às livrarias na terça-feira, 17. Clique aqui para ler um trecho do livro de Obama com exclusividade no Estadão.

Em trechos da conversa (gravada no último domingo, 15) divulgados pela Globo, Obama é questionado por Pedro Bial sobre a questão ambiental e comenta: "O Brasil foi um líder no passado, seria uma pena se parasse de ser".

"Minha esperança é que, com a nova administração de Biden, há uma oportunidade de redefinir essa relação. Sei que ele vai enfatizar que a mudança climática é real, que Estados Unidos e Brasil têm um papel de liderança a desempenhar. Sei que ele vai valorizar a ciência sobre a covid-19, e o fato de que o vírus é real", afirma o ex-presidente.

Obama também deve comentar recentes declarações do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (Sem Partido) em relação aos Estados Unidos, além de compará-lo a Donald Trump em algumas atitudes.

Recentemente, Donald Trump foi derrotado por Joe Biden nas eleições presidenciais dos EUA (clique aqui para ler mais).

O Conversa com Bial com Barack Obama será exibido à 1h55 da madrugada de segunda, 16, para terça-feira, na Globo, e contará com a participação da jornalista Flávia Barbosa, além do apresentador Pedro Bial.