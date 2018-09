Continuação do filme 'Halloween’ ganha novo trailer; assista

Durante a exibição do filme 'Grave', que trata sobre canibalismo, em um festival na cidade de Toronto, em 2016, paramédicos foram chamados ao local após algumas pessoas desmaiarem na sala. "Uma ambulância precisou ser chamada quando o filme se tornou demais para alguns espectadores", disse Ryan Werner, que cuidava do marketing do filme, por meio de um comunicado, segundo o jornal 'The Guardian'



Foto: Reprodução de cena de 'Raw' (2017) / Focus World