'Continência ao Amor': Diretora diz que filme pode ganhar sequência

Sofia Carson e Nicholas Galitzine interpretam os protagonistas de 'Continência ao Amor'. Foto: Mark Fellman/Netflix

A história de Cassie e Luke, protagonistas de Continência ao Amor, pode ter novos rumos após o sucesso do longa. Isso porque Elizabeth Allen Rosenbaum, diretora do romance, revelou estar negociando com a Netflix para que o filme ganhe uma sequência.

Em entrevista à revista norte-americana Variety, Elizabeth ressaltou que nada é oficial, já que os produtores pretendem preservar a integridade da trama.

"Eu poderia assistir os dois (Sofia Carson e Nicholas Galitzine, que interpretam os protagonistas) e a química deles o dia todo. E eles são ótimas pessoas para se trabalhar, então eu definitivamente não descarto isso", afirmou a diretora.

Sobre as conversas que estaria tendo com o serviço de streaming, Elizabeth contou: "Nós não faríamos nada que nós realmente não amássemos, porque nós queremos permanecer fiéis à integridade. Não chegamos a nada específico, mas é sempre uma possibilidade".

A atriz Sofia Carson, que compôs as canções do longa e viveu a protagonista, disse ter se surpreendido com o sucesso de Continência ao Amor e também revelou não descartar a possibilidade de voltar a interpretar Cassie.

"Os fãs estão exigindo uma sequência e agora há tantas teorias, histórias criadas por eles e spin-offs em potencial que seria adorável pensar em uma vida para Cassie e Luke para além desse filme. Eu amo ser a Cassie e seria curioso ver para onde isso iria, mas você nunca sabe", disse Sofia.

Continência ao Amor chegou ao catálogo da Netflix no final de julho e provou a preferência do público do streaming por filmes românticos.

Inspirado no livro homônimo de Tess Wakefield, o filme conta a história de uma empregada de um bar noturno que conhece um militar. Os dois decidem se casar para obter benefícios do exército, mas uma tragédia faz com que eles se aproximem.

O e-book em inglês que inspirou a história do longa chegou a ser o mais vendido da Amazon na categoria "e-books em outras línguas".