Conheça os personagens de 'Thor: Amor e Trovão', que chega nesta quinta aos cinemas

Thor (Chris Hemsworth), Jane Foster/Poderosa Thor (Natalie Portman) e Gorr, o Carniceiro de Deues (Christian Bale) em pôsteres oficiais de 'Thor: Amor e Trovão'. Foto: Marvel

Depois de muita antecipação, Thor: Amor e Trovão chega nesta quinta-feira, 7, aos cinemas brasileiros. O longa já é o quarto filme solo do herói no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e conta com o retorno de Chris Hemsworth no papel principal.

Desta vez, Thor está em uma jornada em busca do autoconhecimento, mas tem a aposentadoria interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, que quer a extinção dos deuses.

O filme continua com o tom leve do diretor Taika Waititi, retoma antigos personagens e insere novos elementos para o arco do herói. Para assistir ao longa preparado, confira mais informações sobre os personagens principais:

Thor (Chris Hemsworth)

Thor (Chris Hemsworth) retorna em mais um filme solo em 'Thor:Amor e Trovão'. Foto: Marvel

O filme, é claro, é protagonizado por Thor, o deus do trovão. Inicialmente, ele era um príncipe arrogante e impulsivo que foi banido de seu planeta natal, Asgard, por seu pai Odin e tem uma relação complicada com o irmão, Loki.

Thor fez parte da equipe original dos Vingadores, formada no longa de 2021. Em Vingadores: Ultimato, vemos uma versão perdida e deprimida do herói. Ao final do longa, ele deixa o trono da Nova Asgard para tentar se reencontrar.

Em Thor: Amor e Trovão, ele contará com a ajuda de antigos aliados para entender os mistérios da vingança de Gorr e impedí-lo em sua missão de acabar com os deuses.

Jane Foster/Poderosa Thor (Natalie Portman)

Natalie Portman volta ao papel de Jane Foster em 'Thor: Amor e Trovão', mas ganha poderes e vira a Poderosa Thor. Foto: Marvel

Natalie Portman retorna no papel de Jane Foster em Thor: Amor e Trovão. Astrofísica de renome mundial, ela descobriu Thor quando ele caiu na Terra após seu banimento de Asgard.

A personagem apareceu nos dois primeiros filmes do herói, quando forma um casal com o protagonista e o ajuda a ganhar respeito pela humanidade e conseguir empunhar seu martelo mágico, Mjolnir.

Em Ragnarok, Thor diz rapidamente que ele e Jane terminaram o relacionamento e, depois, ela se perde no "blip" que acontece em Vingadores: Guerra Infinita. Agora, ela retorna super-poderes depois de se tornar a Poderosa Thor, mas guardando um segredo perturbador.

Gorr, o Carniceiro de Deues (Christian Bale)

Christian Bale está quase irreconhecível no papel do vilão Gorr. Foto: Marvel

Gorr, vivido por Christian Bale, é conhecido como o Carniceiro dos Deuses. Ele era um homem piedoso e crente em divindades, mas depois de presenciar muitas mortes e uma trajédia em sua família, é consumido pela raiva.

Gorr culpa os deuses pela falta de intervenção nos horrores que presenciou e parte em uma busca para livrar todos os planetas dos últimos imortais. Para isso, ele precisará passar por Thor e seus aliados.

Valquíria (Tessa Thompson)

Valquíria (Tessa Thompson) retorna para lutar ao lado de Thor em 'Thor: Amor e Trovão' Foto: Marvel

Valquíria, vivida por Tessa Thompson, foi introduzida em Thor: Ragnarok e fez uma breve aparição em Vingadores: Ultimato. Ela era a última entre as mulheres guerreiras asgardianas e havia se tornado uma catadora no planeta deserto de Sakaar.

No filme, ela se juntou a Thor para lutar contra a irmã dele, Hela, que reivindicou Asgard e fez com que os asgardianos precisassem se exilar em uma vila à beira-mar na Terra, que foi apelidada de Nova Asgard.

Com Thor fora do trono, Valquíria foi coroada Rei de Nova Asgard e levou uma vida tranquila até os eventos de Thor: Amor e Trovão, quando Gorr, o Carniceiro de Deuses, aparece e ameaça a segurança de seu povo.

Korg (Taika Waititi)

Além de ser diretor do longa, Taika Waititi interpreta Korg em 'Thor: Amor e Trovão'. Foto: Marvel

Também introduzido em Thor: Ragnarok, Korg é um guerreiro Kronan que estava preso no Sakaar pelo Grão-Mestre. Ele liderou a rebelião para escapar do planeta e ajudou Thor a salvar o povo asgardiano.

O personagem permaneceu companheiro leal de Thor após os eventos do filme, e agora retorna para ajudar o deus do trovão a enfrentar Gorr, sua maior ameaça até aqui.

Quem dá vida a Korg é o diretor responsável pelo longa, Taika Waititi. Ele entrou para a franquia com o filme de 2017 e, além do papel por trás das câmeras, dublou e executou captura de movimento em todas as participações do personagem no MCU.

Zeus (Russell Crowe)

Russell Crowe interpreta um Zeus não tão heróico em 'Thor: Amor e Trovão'. Foto: Marvel

Russel Crowe faz sua estreia no MCU como Zeus, o lendário rei dos deuses. O personagem, no entanto, vive sem grandes responsabilidades, aproveitando a adoração dos deuses menores, que vivem no Grande Panteão da Cidade da Onipotência.

Em Thor: Amor e Trovão, os assentos do Panteão passam a diminuir com os ataques de Gorr, mas Zeus não parece ter motivação suficiente para descobrir de onde vem a baixa nos deuses.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais