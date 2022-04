Conheça os personagens da segunda fase de ‘Pantanal’

Segunda fase de 'Pantanal' começa nessa terça, 12; se passaram 20 anos desde o nascimento de Juma Marruá. Foto: Globo / João Miguel Júnior

Nesta terça-feira, 12, a novela Pantanal inicia uma segunda fase. Vinte anos após o nascimento de Jove e Juma Marruá, que agora serão interpretados por Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, a novela de Benedito Ruy Barbosa, adaptada por Bruno Luperi, ganha novos personagens e a nova fase ainda terá a troca de parte elenco principal.

José Leôncio, personagem de Marcos Palmeira, enriqueceu e se tornou um grande detentor de terras no Brasil. O fazendeiro mora com a esposa, Filó e o filho Tadeu. Mas ele nunca esqueceu de Jove, o filho que cresceu no Rio de Janeiro, longe do pai, mas perto de grandes Universidades.

José Leôncio cria grandes expectativas em cima do jovem, mas mal conhecendo o filho, descobre que Jove não tinha a personalidade que ele imaginava. Confira alguns dos personagens que fazem parte do novo elenco de Pantanal:

Juma Marruá - Alanis Guillen

A filha de Maria Marruá cresce em contato com a natureza. Ela aprende a amar as plantas e os animais e também é ensinada pela mãe a se defender. Maria cria Juma e Muda, interpretada por Bella Campos, como filhas. Juma age como se a jovem fosse uma irmã, mas não sabe que Muda planeja fazer justiça com as próprias mãos.

Jove - Jesuíta Barbosa

O filho de José Leôncio e Madeleine, interpretada por Karine Teles, Jovi, tem pouco contato com a mãe e vê a tia, Irma, que agora será interpretada por Camila Morgado, como se fosse a própria mãe. Ele cresce no Rio de Janeiro, achando que o pai está morto. Após descobrir a verdade, Jove decide encontrar José Leôncio.

Levi - Leandro Lima

Levi é funcionário de José Leôncio. Nas fazendas, ele cresce o olho para as riquezas do patrão. Sua ganância promete esquentar a trama.

Muda - Bella Campos

O pai de Muda foi assassinado por Gil, assim, sem ter uma família, a garota é criada por Maria Marruá e cresce como irmã de Juma. Mal sabem Maria e Juma que ela planeja fazer justiça com as próprias mãos.

Tenório - Murilo Benício

O personagem de Murilo Benício, Tenório, é um fazendeiro que chega ao Pantanal com um passado complexo. Ele tem duas famílias e maltrata a primeira esposa e os filhos, um homem machista e que acha que é o dono do mundo.

Maria Bruaca - Isabel Teixeira

Maria Bruaca é a esposa de Tenório, traída e humilhada, ela não sabe que o marido possui outra casa, outra esposa e outros filhos em São Paulo. A mulher se dedica ao lar e a criação da única filha, fazendo todas as vontades do marido, pensando que assim irá salvar o casamento.

Guta - Julia Dalavia

Como toda boa feminista, Guta é filha do machista Tenório. Uma garota livre e independente, que estudou Engenharia Civil em São Paulo, mas volta ao Pantanal após descobrir a vida dupla do pai. Guta havia sido namorada do próprio irmão, sem saber que dividia um laço sanguíneo com ele.

Alcides - Juliano Cazarré

Alcides é o capataz de Tenório e se vê num triângulo amoroso, quando desperta emoções nos corações da esposa e da filha do seu patrão.

Nayara - Victoria Rossetti

Interesseira, Nayara se apaixona por Jove e vê nele uma chance de enriquecer. O rapaz percebe que ela é apenas uma patricinha e não corresponde às suas expectativas amorosas.

Tadeu - José Loreto

Tadeu é filho de José Leôncio e Filó é criado do jeito que o pai planejou: um homem da fazenda, bruto, que deve herdar as posses do pai, espalhadas pelo País. Tadeu é criado junto aos peões da fazenda e vê a sua vida mudar quando o irmão Jove, chega do Rio de Janeiro e toma a atenção do pai.

Tibério - Guito

Tibério é capataz na fazenda de José Leôncio. Extremamente leal, ele tem toda a confiança do chefe e assume a liderança pelas terras quando é preciso.

Trindade - Gabriel Sater

Interpretado pelo filho de Almir Sater, Trindade é um violeiro que vive a vida como nômade. Quando para na fazenda de José Lêncio, ele se torna amigo de Tibério. A população se aproxima de Trindade quando percebe que ele tem premonições estranhas.

Zaquieu - Silvero Pereira

Zaquieu é mordomo da família de Jove. Ele esconde as tristezas e segredos do passado por trás de uma personalidade alegre.