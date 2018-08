Conheça os participantes da quarta temporada do 'Dancing Brasil'

Na quarta temporada do 'Dancing Brasil', Junno Andrade vai participar interagindo com Xuxa. Foto: Instagram/@dancingbrasil

A Record TV divulgou a lista completa dos participantes da quarta temporada do Dancing Brasil , que estreia em setembro, às quartas-feiras, com apresentação de Xuxa.

Leia também: Provas de que a Record não tem criatividade para escolher os participantes de seus reality shows

No time das mulheres, estão a humorista Dadá Coelho, a jornalista Juliana Rios, as atrizes Camila Rodrigues e Pérola Faria, a cantora Lu Andrade, a influenciadora digital Fran Grossi e a dançarina Valéria Valenssa.

Já no time dos homens, estão o ex-jogador de futebol Amaral, o humorista Oscar Filho, os atores Nizo Neto, Allan Souza Lima e Bernardo Velasco, o ex-paquito Marcello Faustini e o apresentador Beto Marden.

Outra novidade no programa é Junno Andrade, que será responsável por interagir com Xuxa e com os participantes após as apresentações.