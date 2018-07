Conheça os participantes da próxima 'Dança dos Famosos'

Foto: Carol Carminha / Gshow

Foram divulgados os participantes da próxima edição da Dança dos Famosos, um dos quadros mais conhecidos do Domingão do Faustão, que estreia no próximo domingo, 21.

A grande maioria dos escolhidos vêm do mundo da dramaturgia, atores e atrizes que são conhecidos do público da própria Globo.

São eles: Sophia Abrahão, que começou a carreira em Malhação e ganhou notoriedade por seu papel vivendo Natasha, em Amor à Vida; Solange Couto, a eterna Dona Jura, de O Clone; Raider Cadete, o Celso de Êta Mundo Bom; Lisandra Souto, atriz que estava trabalhando em Os Dez Mandamentos, da Record; Letícia Lima, conhecida por seus personagens no grupo de esquetes Porta dos Fundos; Leona Cavalli, a Gilda de Totalmente Demais; Felipe Simas, cujos irmãos Bruno Gissoni e Rodrigo Simas também já participaram do quadro, além de Brenno Leone, galã de Malhação.

Foto: Carol Carminha / Gshow

Do mundo da música vêm um dos nomes com mais história desta edição do programa: Sidney Magal, que, aos 63 anos de idade, dispensa apresentações. Além dele, mais dois participantes vindos diretamente do funk: Valeska, autora de Beijinho no Ombro, e Nego do Borel.

A seção 'esportiva' do programa ficará na figura de Marcelinho, que já representou o Brasil no vôlei em duas Olimpíadas.