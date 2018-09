Conheça os participantes da 3ª temporada do 'De Férias com o Ex'

Participantes da 3ª temporada do 'De Férias com o Ex'. Foto: MTV / Divulgação

O reality show De Férias com o Ex Brasil chega à sua terceira temporada a partir do próximo dia 27 de setembro, uma quinta-feira, às 22 horas.

A MTV divulgou o nome e a foto de todos os dez participantes desta temporada, que ficarão em uma mansão na paradisíada Itacaré, na Bahia.

Um deles, Igor Freitas, já é conhecido do público por ter participado de outros dois realitys do canal: Super Shore e Are You The One? Brasil.

Confira todos os participantes da 3ª temporada de De Férias com o Ex Brasil na galeria abaixo: