Conheça os dubladores de 'Lightyear', novo filme da Disney e Pixar

Cena da nova animação da Disney e Pixar, 'Lightyear'. Foto: Disney/Pixar

Lightyear, a nova animação da Disney e Pixar, estreia exclusivamente nos cinemas em 16 de junho. A produção conta a história do astronauta Buzz Lightyear, que deu origem ao brinquedo de Andy, da famosa franquia Toy Story.

O filme narra as aventuras do lendário patrulheiro espacial em busca de encontrar o caminho de casa. Após ser abandonado no planeta hostil T’Kani Prime, ao lado de sua comandante e sua equipe, Buzz tenta voltar para casa através do espaço-tempo.

Se juntam ao herói um grupo de recrutas ambiciosos e Sox, o gato-robô. O patrilheiro se vê em uma situação ainda mais complicada quando Zurg e seu exército de robôs impiedosos chegam no planeta com uma missão misteriosa.

Por ser um spin-off focado na história real do patrulheiro espacial, os dubladores também são diferentes. Conheça abaixo o elenco de voz original e os dubladores de Lightyear:

Buzz Lightyear (Chris Evans e Marcos Mion)

Chris Evans e Marcos Mion dão voz ao personagem Buzz Lightyear. Foto: Disney/Pixar

Conhecido por interpretar o aclamado Capitão América nos filmes da Marvel, o ator Chris Evans é a voz original do patrulheiro espacial protagonista. Já no Brasil, o apresentador Marcos Mion é quem dá a voz ao herói astronauta Buzz Lightyear.

Sox (Peter Sohn e César Marchetti)

Sox, o gato-robô, ganha voz por Peter Sohn e César Marchetti. Foto: Disney/Pixar

Peter Sohn, animador, diretor e dublador coreano-americano, é quem dá a voz ao gato-robô e companheiro de Buzz no elenco de voz original. No Brasil, o dublador paulista César Marchetti é o responsável por interpretar o personagem. Ele já deu a voz ao Optimus Prime em Transformers Prime (2010 a 2013) e Sr. Edson em Irmão do Jorel (2014 até hoje).

Izzy Hawthorne (Keke Palmer e Flora Paulita)

Keke Palmer e Flora Paulita interpretam Izzy Hawthorne. Foto: Disney/Pixar

Conhecida por interpretar True Jackson na série de TV de mesmo nome, a atriz Keke Palmer, deu voz à Izzy Hawthorne na versão norte-americana. Na versão brasileira, quem dá voz à personagem é a dubladora Flora Paulita, que interpretou a personagem de Ariana Grande em Brilhante Victoria (2010 a 2013). Em 2006, Flora concorreu na categoria Melhor Revelação no Oscar da Dublagem (Prêmio Yamato).

Mo Morisson (Taika Waititi e Henrique Reis)

Taika Watiti e Henrique Reis dão voz ao personagem Mo Morisson. Foto: Disney/Pixar

Mo Morrison, integrante da Patrulha Zap Junior, tem a voz de Taika Watiti, diretor de grandes sucessos como Thor: Ragnarok (2017), e do próximo lançamento da Marvel, Thor: Amor e Trovão (2022). Na versão brasileira, Henrique Reis, dublador de N'Jobu em Pantera Negra (2018), empresta sua voz ao personagem.

Darby Steel (Dale Soules e Lúcia Helena)

Dale Soules e Lúcia Helena interpretam Darby Steel. Foto: Disney/Pixar

A atriz Dale Soules, conhecida por interpretar Frieda em Orange Is The New Black (2013 a 2019), dá a voz à Darby Steel na versão original. No elenco de voz brasileiro, a personagem é interpretada pela dubladora Lúcia Helena, que deu voz ao Sargento Calhoun, em Detona Ralph (2012). Em 2006, Lúcia ganhou o prêmio de Melhor Direção de Dublagem, pela direção da redublagem de Chaves.

Comandante Alisha Hawthorne (Uzo Aduba e Adriana Pissardini)

A comandante Alisha Hawthorne ganha voz por Uzo Aduba e Adriana Pissardini. Foto: Disney/Pixar

Uzo Aduba, atriz que viveu Suzanne Warren na série Orange Is The New Black (2013 a 2019), interpreta Alisha Hawthorne no elenco de voz original. Já Adriana Pissardini é a dubladora na versão brasileira e já emprestou sua voz à Clea em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022). Em 2006, Adriana recebeu o Troféu Anime Dreams, considerado o Oscar da Dublagem Brasileira.