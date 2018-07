Conheça os atores do live-action de 'Turma da Mônica'

Atores que farão Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali no filme 'Laços' Foto: YouTube / @Turma da Mônica

O elenco do filme Laços, que vai mostrar no cinema a história do gibi Turma da Mônica, foi revelado ao público nesta sexta-feira, 29. Quem mais ficou surpreso, no entanto, não foi o público, mas os próprios atores mirins que interpretarão as criações do cartunista Mauricio de Sousa.

Giulia Barreto, Kevin Vecchiato, Gabriel Moreira e Laura Raseo — que serão respectivamente Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali nas telonas — pensavam que ainda restava uma etapa para serem oficialmente protagonistas do filme. Para o teste final, a direção da produção preparou uma grande surpresa: uma visita de Mauricio para anunciar que as crianças eram as escolhidas para Laços. E tudo foi filmado.

No vídeo, um homem distrai as crianças enquanto Mauricio entra de fininho por trás do palco. “Essa pessoa vai fazer com vocês mais um teste, para ver como vocês se comportam”, diz o homem. Quando elas se viraram, deram de cara com o criador dos amigos do bairro do Limoeiro. “Caraca!”, exclamou Gabriel. Mauricio, enfim, explica a razão da visita: “Experimentamos muitos garotos e meninas, e vocês foram escolhidos”.

Com exceção de Kevin, que tem 11 anos, todos os outros atores têm 9.

O longa, dirigido por Daniel Rezende, tem estreia prevista para julho de 2018.

Confira no vídeo abaixo a surpresa dos jovens atores: