Conheça os 10 filmes da Marvel com menor pontuação no Rotten Tomatoes

A lista de filmes da Marvel com piores avaliações no Rotten tem 'Justiceiro' (2004) como menos pior, e 'Quarteto Fantástico' (2015) no final do ranking. Foto: Marvel Studios

Os filmes da Marvel são queridinhos por boa parte do público, mas, de acordo com as avaliações do Rotten Tomatoes, existem alguns longas com notas baixas. O site sempre fica em alta quando alguma produção alcança 100% ou uma avaliação muito baixa.

As notas são calculadas com base na opinião do público e em críticas publicadas em blogs, jornais e portais de notícias. Um caso que chamou atenção foi o filme Morbius que estreou na última quinta-feira, 31, e tem apenas 16% de aprovação seguindo os critérios do Rotten.

Essas notas geram debates entre o público e acabam instigando a curiosidade de mais pessoas, pois buscam conhecer as produções para também opinar. Confira 10 filmes da Marvel que estão com notas baixas no Rotten Tomatoes:

Justiceiro (2004) - 29%

O longa com Thomas Jane e John Travolta não agradou muito os fãs do Universo Marvel. Dentre os comentários no Rotten, uma crítica de cinema escreveu: "O Justiceiro se abre para o ridículo de tantas maneiras diferentes que fico tonta pensando em todas elas". A continuação do filme, Justiceiro: Zona de Guerra (2008) também não se saiu bem e está com a mesma porcentagem de avaliação.

Quarteto Fantástico (2005) - 28%

O longa de 2005 pode ter sua legião de fãs, mas para o público do site de avaliações, ele não está entre as melhores produções do estúdio. Comparado com outros filmes da lista, inclusive o remake do próprio quarteto que foi lançado em 2015, esse é o segunda "melhor" nota baixa do ranking. "Fantástico certamente não é", escreveu um crítico em sua avaliação.

Motoqueiro Fantasma (2007) - 26%

Os críticos e fãs de Nicolas Cage não gostaram muito de Motoqueiro Fantasma e 26% foi a avaliação do longa de 2007, entrando para o ranking das notas baixas da Marvel. Mesmo com essa pontuação, a produção ganhou uma continuação, mas que também não se saiu tão bem. "Tudo parece tão antiquado: adolescentes delinquentes em motos, encarnações de satanás, um rock perigoso", declarou um crítico em sua avaliação no Rotten.

Blade: Trinity (2004) - 25%

O último filme da trilogia Blade, o Caçador de Vampiros também não fez muito sucesso e não conquistou o coração da crítica. Um deles declarou: "Isso tem todo o apelo do sangue".

X-Men: Fênix Negra (2019) - 22%

O último filme dos X-Men não foi tão bem quanto esperavam. O público do cinema não gostou muito e acabou tendo uma nota pior que X-Men: O Confronto Final (2006), que ficou com 56% na nota - essa avaliação já é considerada tomate podre no Rotten.

Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança (2011) - 18%

Mesmo sendo a despedida de Johnny Blaze, o longa não agradou e acabou se saindo pior que o primeiro. Um crítico comentou que os 95 minutos eram um "festival de soneca". "Este é um filme chato. A estranheza exagerada não pode disfarçar que os 95 minutos inteiros representam um grande festival de soneca", escreveu em sua avaliação.

Morbius (2022) - 17%

Morbius estreou na última quinta-feira, 31, e já está na lista dos filmes com notas mais baixas da Marvel. Mesmo com Jared Leto, o longa não agradou a crítica e já está colecionando comentários negativos no Rotten Tomatoes.

Howard, o Super-Herói (1986) - 14%

O filme já é considerado ruim, pois ocasionou a demissão de Robin Williams. Ele pediu para sair do elenco em três dias e Chip Zen entrou na produção às pressas. Para um crítico, o longa tem tudo "que o dinheiro pode comprar, exceto diversão".

Elektra (2005) - 11%

Em penúltimo lugar está o longa Elektra, com apenas 11% de aprovação da crítica. O filme é famoso pela participação de Jennifer Garner, que só estrelou a produção por causa de obrigações contratuais. "Não há um sussurro de espontaneidade", escreveu um crítico.

Quarteto Fantástico (2015) - 9%

Em último lugar está Quarteto Fantástico, mas de 2015. Com apenas 5% de aprovação, o reboot do grupo de heróis não teve o sucesso que esperavam e deixou eles na geladeiras da Marvel. "Não é divertido. Não é emocionante. Está longe de ser cheio de ação. E certamente não é fantástico", declarou uma crítica de cinema em sua avaliação.