Conheça lançamentos românticos para assistir na Netflix em julho

Sugestões de filmes românticos elaborada pela Netflix. Foto: Netflix / Divulgação

Você gosta de filmes românticos? De acordo com a Netflix, cerca de 80 milhões de pessoas assistiram ao menos uma história de amor na plataforma ao longo do último ano, o que representa dois terços de sua audiência global.

Confira a seguir algumas dicas para curtir o clima de romance na Netflix:

A Barraca do Beijo

Um dos lançamentos com mais destaque do gênero na plataforma, o filme retrata a história da jovem Elle, que acaba se apaixonando e se envolvendo com o irmão de seu melhor amigo - algo que pode colocar sua amizade em risco.

Assista A Barraca do Beijo na Netflix.

Alex Strangelove

Prestes a perder a virgindade com sua namorada, Alex acaba vendo os rumos de sua vida mudarem quando conhece Elliot, jovem que faz com que questione sua própria sexualidade.

Assista Alex Strangelove na Netflix.

Mais uma Página

Neste longa sul-africano, o relacionamento de um professor e uma jornalista de Joanesburgo é colocado em prova quando um conhecido escritor hedonista aparece.

Assista Mais uma Página na Netflix.

Ibiza: Tudo pelo DJ

Em uma viagem que originalmente era para ser a trabalho, três amigas embarcam em uma louca aventura na badalada cidade de Ibiza na busca por um conhecido DJ.

Assista Ibiza: Tudo pelo DJ na Netflix.

O Plano Imperfeito

Desconfortáveis com seus superiores viciados em trabalho, dois assistentes resignados buscam se unir para fazer com que o casal de chefes se apaixone.

Asssista O Plano Imperfeito na Netflix.

Perfeita para Você

Após descobrir que está com câncer, Abbie tenta encontrar uma namorada para seu noivo e amigo de infância.

Assista Perfeita para Você na Netflix.

Confira também alguns flmes que devem estrear em breve:

Para Todos os Garotos que Já Amei

Lara é uma garota que se apaixonou por cinco vezes, sempre de forma discreta. Para cada um de seus pretendentes, escreveu uma carta, as quais jamais pensou em enviar. Tudo muda quando ela descobre que alguém as colocou no correio, e os garotos começaram a receber seus segredos.

Para Todos os Garotos que Já Amei estreia em 17 de agosto.

Sierra Burgess é uma Loser

A jovem com estilo 'geek' que dá nome ao filme busca ajuda para conquistar um namorado com a menina mais popular da escola.

Sierra Burgess é uma Loser estreia em 7 de setembro na Netflix.