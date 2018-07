Conheça dez jogos medievais para quem gosta de 'Game of Thrones'

Game of Thrones é um jogo de RPG com mais de 30 horas de ação, onde você entra em Westeros. O jogador, como um dos dois personagens originais, ambos ex-soldados da Rebelião de Robert, deve unir forças para lidar com inimigos comuns, sobrevivendo inúmeras batalhas e frustrando a trama que ameaça o reino. A jornada abrange inúmeras missões, durante as quais os jogadores vão interagir com muitos personagens e tomar decisões importantes que afetam todo o reino

Foto: Reprodução