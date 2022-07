Confira trailer da terceira temporada de 'High School Musical: A Série: O Musical'

Elenco de 'High School Musical: A Série: O Musical' em cena de nova temporada. Foto: Disney+

O Disney+ divulgou nesta segunda-feira, 11, o trailer e pôster da terceira temporada de High School Musical: A Série: O Musical. Oas novos episódios chegam no streaming no dia 27 de julho.

Além disso, foi anunciado que Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), ator vencedor do Tony Award, e a dançarina JoJo Siwa, uma das 100 Pessoas Mais Influentes do Mundo da TIME Magazine, farão parte do elenco como convidados especiais.

Criada e com produção executiva de Tim Federle (O Touro Ferdinando, Apresentando Nate), esta temporada apresentará músicas das franquias Frozen, Camp Rock e High School Musical.

A terceira temporada é ambientada no Acampamento Shallow Lake, uma colônia de férias na Califórnia, onde os Wildcats e seus colegas de acampamento estão prontos para passar um verão inesquecível cheio de romance, noites sem hora para acabar e a maravilhosa sensação do ar livre.

Com uma produção de alto nível de Frozen e uma “série documental” cheia de drama sobre a produção, os Wildcats tentarão mostrar quem fará o melhor show, sem deixar ninguém entrar numa fria. Confira o trailer: