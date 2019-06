Confira sugestões de filmes para assistir nas férias na Netflix

O ator britânico Rowan Atkinson é Mr. Bean. Foto: Reprodução de 'Mr Beans Holiday' (2007) / YouTube

Em breve, muitas pessoas estarão de férias e aproveitarão o período para curtir uma viagem ou mesmo ficar em casa com família, amigos ou só a própria companhia. Se você é do segundo time, o E+ selecionou alguns filmes disponíveis na Netflix que combinam com essa temporada de descanso.

Antigas ou recentes, as produções são leves, divertidas e algumas também fazem refletir — para não perdermos o hábito de pensar melhor na vida. Confira as indicações abaixo.

As Férias de Mr. Bean

Nada mais metalinguístico do que um filme sobre férias para assistir nas férias. Mr. Bean, interpretado pelo ator britânico Rowan Atkinson, é um clássico da comédia, que diverte o público falando (quase) nada.

Nessa produção, ele embarca para a Riviera Francesa e acaba metido em diferentes confusões. Um sequestro acidental e um caso de identidade trocada fazem parte das aventuras vividas por ele.

Clique aqui para assistir ao filme na Netflix.

Abaixo, assista ao trailer de As Férias de Mr. Bean:

Dumplin

Com Danielle Macdonald como protagonista, o filme que mistura comédia com drama é inspirador e discute os padrões de beleza impostos pela sociedade.

Ao desafiar essas imposições, a adolescente Willowdean Dickson se inscreve no concurso de beleza organizado pela mãe dela, uma ex-miss interpretada por Jennifer Aniston. É um ato de revolução!

Clique aqui para assistir Dumplin na Netflix.

Confira o trailer do filme abaixo:

Divertida Mente

A animação conta a história de Rilley, uma garota de 11 anos que se vê frustrada após os pais decidirem se mudar de cidade. Enquanto ela tenta lidar com a nova vida, suas emoções se alternam para que ela consiga superar o momento.

Nesse filme, as emoções são personificadas, e a Alegria tenta resgatar as boas memórias da menina e dominar a Tristeza, o Medo e a Raiva. Além disso, a produção é instrutiva ao mostrar a importância de cada uma dessas sensações.

Clique aqui para assistir ao filme na Netflix.

Abaixo, assista ao trailer de Divertida Mente:

Felicidade por um Fio

Drama romântico — mais voltado para o amor próprio —, o filme apresenta Violet, uma publicitária que, aparentemente, tem uma vida perfeita. Ao se deparar com problemas na vida amorosa, ela descobre que ser perfeita é ser você mesma, sem amarras.

Assim, com uma mudança radical no visual, ela embarca em uma jornada de autoconhecimento, descobre um novo amor e dá mais sentido à própria vida.

Clique aqui para assistir Felicidade por um Fio na Netflix.

Assista ao trailer do filme abaixo: