Confira sete séries sobre escândalos da vida real disponíveis no Star+

Ficções que abordam escândalos policiais há tempos já cativam o interesse do público, mas quando essas histórias são baseadas em fatos reais a curiosidade fica ainda maior.

Pensando nisso, o Star+ separou uma coleção de séries, exclusivas na plataforma, de ficção baseadas em fatos impactantes da vida real. As produções são protagonizadas por grandes talentos internacionais como Michael Keaton, Renée Zellweger e Amanda Seyfried.

As histórias abordam escândalos policiais, políticos, científicos e financeiros que abalaram o mundo, convidando o público a conhecer cada caso em profundidade e a vibrar com enredos envolventes. Confira a lista abaixo:

American Crime Story: Impeachment

Essa é a terceira temporada da premiada franquia American Crime Story, que foca nos eventos épicos da história dos Estados Unidos. Composta por dez episódios de uma hora, esta temporada examina a crise nacional que levou ao primeiro processo de impeachment de um presidente dos EUA em mais de um século.

Isso tudo acontece através dos olhos das mulheres no centro dos eventos: Mônica Lewinsky (Beanie Feldstein), Linda Tripp (Sarah Paulson) e Paula Jones (Annaleigh Ashford). As três foram lançadas aos holofotes durante uma época de rancor partidário corrosivo, mudança na política sexual e mudança no cenário da mídia. Completam o elenco Margo Martindale (Lucianne Goldberg), Edie Falco (Hilary Clinton) e Clive Owen (Bill Clinton).

American Crime Story

A segunda temporada de American Crime Story examina o assassinato, em 1997, do lendário estilista Gianni Versace, do lado de fora de sua mansão em Miami Beach, pelo assassino em série Andrew Cunanan.

Os nove episódios da série entrelaçam histórias envolvendo os preparativos para o assassinato e a investigação criminal que inclui uma caça a Cunanan por todo o país.

O elenco apresenta Darren Criss como Cunanan, Edgar Ramirez como Versace, Penélope Cruz como Donatella Versace e Ricky Martin como o namorado de longa data de Versace, Antonio D’Amico.

Procura-se: O Maior Fugitivo das Américas

Em um dia ensolarado de novembro de 1998, um vendedor de computadores do Brooklyn, careca e gordo, deveria se apresentar à prisão para começar a cumprir uma sentença de 17 anos.

Ele alugou um Ford Taurus, dirigiu até o Queens para entregar a tornozeleira que estava usando, tirou US$ 600 de um caixa eletrônico e partiu em direção ao aeroporto JFK. Porém, no caminho, ele desapareceu. Seu nome era John Ruffo.

The Thing About Pam

Estrelada e produzida por Renée Zellweger, a minissérie composta por seis episódios é baseada no assassinato de Betsy Faria em 2011, que resultou na condenação de seu marido Russ, embora ele insistisse que não.

Mais tarde, ele foi exonerado. Esse crime brutal levou a uma cadeia de eventos que expôs um plano diabólico envolvendo a melhor amiga de Betsy, Pam Hupp.

The Dropout

Dinheiro, romance, tragédia, decepção. Da produtora executiva Elizabeth Meriwether, The Dropout conta a história de Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) e Theranos: uma extraordinária história de ambição e fama que terminou em um desastre total. Como a bilionária mais jovem do mundo, que começou sua fortuna do zero, perdeu tudo da noite para o dia?

A minissérie composta por 8 episódios é protagonizada por Amanda Seyfried no papel de Elizabeth Holmes e Naveen Andrews como Sunny Balwani. The Dropout conta com as participações de Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterson e Michaela Watkins.

Dopesick

Do produtor executivo Danny Strong e protagonizada e produzida por Michael Keaton, a minissérie é inspirada no livro da autora Beth Macy best-seller do New York Times.

A produção leva os espectadores ao epicentro da luta dos Estados Unidos contra o vício de opioides: desde as salas de reunião da Big Pharma, passando uma comunidade mineira angustiada da Virgínia, até os corredores do DEA.

Desafiando todas as probabilidades, os heróis desta história embarcarão em uma intensa e emocionante jornada para derrotar as temíveis forças corporativas por trás desta crise nacional e seus aliados.

Composta por oito episódios, a minissérie é estralada por Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, e conta com as participações de Kaitlyn Dever e Rosario Dawson e dos talentos convidados Phillipa Soo e Jake McDorman.

Justiça para Malik Oussekine

Na noite de 5 de dezembro de 1986, Malik Oussekine, de 22 anos, é espancado até a morte pela polícia. Justiça por Malik Oussekine é uma minissérie de quatro episódios sobre a luta da família Oussekine por justiça, recontando os acontecimentos, mostrando suas esperanças e desilusões e retratando um país em conflito.