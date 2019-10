Confira quem são os quatro finalistas do ‘The Voice Brasil’

Iza, Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló são os técnicos da 8ª edição do 'The Voice Brasil'. Foto: Paulo Belote / Globo / Divulgação

Ocorreu na última terça-feira, 1º, a semifinal da oitava temporada de The Voice Brasil com uma dinâmica diferente das anteriores.

Nesta edição, o público votou em um candidato para que, depois, os jurados atribuíssem 20 pontos a um dos dois participantes do seu time.

Assim, o resultado da plateia e dos técnicos definiram a pontuação final. O vencedor ganhará R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. Confira abaixo:

Ramon e Rafael X Willian Kessley

A equipe de Ivete Sangalo abriu a disputa com a dupla Ramon e Rafael apresentando a música Que Sorte a Nossa, e Willian Kessley, que cantou Refém. A cantora deu os 20 pontos para esse último e, com a votação do público, ele se classificou para a final.

Ana Ruth X Edyelle

O time de Iza foi o segundo a disputar. Ana Ruth, de 18 anos, subiu ao palco com Fim de Tarde. Já Edyelle Brandão cantou One Moment in Time e recebeu aplausos. "Estou sem palavras. Você é uma sereia cantando", disse Lulu para ela.

A competição entre as duas foi difícil. Iza deu os 20 pontos para Edyelle, mas, com a participação do público, Ana Ruth teve uma pontuação maior e foi para a final.

Lúcia Muniz X Pollyana

Após a decisão apertada entre Ana e Edyelle, foi a vez do time de Lulu Santos se apresentar. Lúcia Muniz apostou em Crawling, do Linkin Park, e foi chamada de "muito inteligente" por Iza. Já Pollyanna Caires investiu em Idontwannabyyouanymore e recebeu um elogio de Ivete Sangalo: "Essa foi sua apresentação mais intensa. Você estava muito dentro da música".

Lulu deu seus 20 pontos para Lúcia, que também foi a escolhida pelo público. Dessa forma, ela eliminou Pollyana e se classificou para a final.

Mobi Colombo X Tony Gordon

O time de Michel Teló começou com Mobi Colombo interpretando Será, um clássico do Legião Urbana. Em seguida, Tony Gordon subiu ao palco com With a Little Help From My Friends. O homem conquistou os 20 pontos de Michel Teló e a maioria do público, indo para a final com os demais.

A final será nesta quinta-feira, 3, às 22h28, no horário de Brasília.

