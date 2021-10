Confira primeiro teaser de 'House of the Dragon', série derivada de 'Game of Thrones'

Emilia Clarke, em Game of Thrones; série liderou as indicações ao Emmy 2019 Foto: Reprodução / HBO

Os fãs de Game of Thrones estão ansiosos pela estreia de House of the Dragon, seriado derivado de GOT, que deve estrear em 2022 no streaming, ainda sem data marcada.

A HBO Max divulgou nesta terça-feira, 5, o primeiro teaser da série.

A produção ocorre três séculos antes do início de Game of Thrones. House of the Dragon, ou Casa dos Dragões, em tradução livre, é baseada no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, e acontece 300 anos antes da luta pelo Trono de Ferro que cativou todo o mundo.

A nova série é produzida por Martin, Ryan Condal e Miguel Sapochnik, que dirigiu episódios de GOT, incluindo o vencedor do Emmy Battle of the Bastards.

Assista ao vídeo: