Confira os vencedores do prêmio MTV MIAW; Anitta e Felipe Neto se destacam

A cantora Anitta. Foto: Instagram / @Anitta

Gravado nesta quarta-feira, 23, o prêmio MTV Miaw já teve os vencedores divulgados. O programa completo da premiação vai ao ar nesta quinta-feira, 24, às 22 horas na MTV ou na MTV Play.

A premiação tinha 28 categorias das mais variadas, entre pet do ano, crush do ano, aposta digital e #Prestatenção.

O youtuber Felipe Neto e a cantora Anitta foram os mais premiados: cada um levou três troféus. Ela liderava as indicações e venceu como Artista Musical, Hino do Ano (com Vai, Malandra) e Feat do Ano (com Downtown).

Já Felipe ficou com Ícone Miaw, Paródia do Ano e YouTube do Ano. O youtuber foi vaiado ao receber o prêmio principal.

Confira abaixo a lista de indicados e vencedores de cada categoria:

Ícone Miaw

Anitta

Felipe Neto (Vencedor)

MC Kevinho

KondZilla

Neymar

Pabllo Vittar

Nego do Borel

Whindersson Nunes

Super Squad

Christian Figueiredo & Mauro Nakada & T3ddy

Felipe Neto & Luccas Neto & Bruno Correa

Tata Estaniecki & Niina Secrets & Mari Saad

Júlio Cocielo & Igão Underground & Muca Muriçoca & Lucas Inutilismo

MC Kevinho & Dani Russo & Mitico

Whindersson Nunes & Tirullipa & Carlinhos Maia (Vencedor)

Antonio Tabet & Fábio Porchat & Gregório Duvivier & João Vicente

Rezendeevil & Bibi Tatto & Adriano Flores & Pedro Montanari

Crush do Ano

Caio Castro

Iza

Jerry Smith

Jojo Maronttinni

MC Kevinho

Marina Ruy Barbosa

Paola Antonini

Rafael Uccman (Vencedor)

Vício do Ano

Lust for LDRV

South America Memes (Vencedor)

Miga, sua loca

Instasurreal

Alfinetei

Choque de Cultura

Passinho Viral

Fit Dance - Vai, Malandra (Anitta)

Fe Escarião - Joga Bunda (Aretuza FT. Pabllo Vittar FT. Gloria Groove) (Vencedor)

Lucas Hive - Bumbum de Ouro (Gloria Groove)

Gemeas.com - Olha a exposão (MC Kevinho)

Mete Dança - Bum Bum Tam Tam (MC Fioti)

Oi, Meninas

Bianca Andrade (Boca Rosa)

Flavia Pavanelli (Vencedor)

Niina Secrets

Nah Cardoso

Manu Gavassi

Insta BR

Anitta

Bruna Marquezine

Giovanna Ewbank

Hugo Gloss (Vencedor)

Marina Ruy Barbosa

Neymar

Pabllo Vittar

Selfie do Ano

Anitta FT. Bob Esponja

Cocielo FT. Whindersson FT. Tata FT. Luisa Sonza (Vencedor)

Neymar FT. Thiaguinho

Pabllo Vittar

Sasha FT. Bruno Montaleone

Giovanna Ewbank FT. Bruno Gagliasso

Shade do Ano

Fifth Harmony vs Camila Cabello

Jelena (Justin Bierber e Selena Gomez) vs Mãe da Selena

Katy Perry vs Taylor Swift (Vencedor)

Neymar vs Chris Brown

Raissa vs Gabi Prado

Meme do Ano

GIFS Gretchen

Gemidão do Zap

Se juntas já causa

Que tiro foi esse? (Vencedor)

Menino do Acre

Paródia do Ano

Desce no Butantã - Júlio Cocielo

Dez Pras Cinco - Kéfera Buchmann e Felipe Castanhari

Na Sua Cara - Whindersson Nunes

Rebuliço - Felipe Neto (Vencedor)

Só da Tu - Banda A Favorita

Gamer do Ano

AuthenticGames

Baixa Memória

Bibi Tatto

Am3nic (Vencedor)

Malena

YouTube do Ano

Choque de Cultura

Dani Russo

Felipe Neto (Vencedor)

Júlio Cocielo

KondZilla

LubaTV

Porta dos Fundos

Whindersson Nunes

Aposta Digital

Lucas Inutilismo

Nataly Neri

Marina Morena

Phellyx

Blogueirinha de Merda (Vencedor)

Becca Pires

Fandom do Ano

Anitters (Anitta)

Beliebers (Justin Bieber)

BTS Army (BTS) (Vencedor)

Camilizers (Camila Cabello)

Lovatics (Demi Lovato)

Selenators (Selena Gomez)

Sheerios (Ed Sheeran)

Vittalovers (Pabllo Vittar)

Pet do Ano

Batman (Demi Lovato)

Piggggy (Miley Cyrus)

Nugget (Katy Perry)

Olivia (Taylor Swift)

Lagosta (Júlio Cocielo e Tata Estaniecki) (Vencedor)

Thor (Gracyanne Barbosa e Belo)

Tufo (Tatá Werneck)

Série do Ano

Perrengue

Game of Thrones

La Casa de Papel (Vencedor)

Borges

The Big Bang Theory

Melhor Reality

De Férias com o Ex Brasil (Vencedor)

MasterChef Brasil

Keeping Up with the Kardashians

Are You the One? Brasil

Catfish BR

RuPaul's Drag Race

Artista Musical

Alok

Anavitória

Anitta (Vencedor)

Iza

MC Kevinho

Ludmilla

Nego do Borel

Pabllo Vittar

Clipe do Ano

Vai. Malandra - Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins

Big Jet Plane - Alok & Mathieu Koss

Flutua - Johnny Hooker (part. Liniker) (Vencedor)

Milk & Honey - Tropkillaz ft. Aloe Blacc

AMADMOL – Projota

Hino do Ano

Vai Malandra - Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins (Vencedor)

Que Tiro Foi Esse - Jojo Maronttinni

Pesadão - IZA (part. Marcelo Falcão)

Rabiola - MC Kevinho

Contatinho - Nego do Borel e Luan Santana

Deixe-me Ir - 1Kilo (Baviera, Knust & Pablo Martins)

Hit Internacional

Look What You Made Me Do - Taylor Swift

God's Plan – Drake

Havana - Camila Cabello ft. Young Thug (Vencedor)

Machika - J. Balvin, Jeon, Anitta Finesse - Bruno Mars ft. Cardi B

New Rules - Dua Lipa

Bad Liar – Selena Gomez

Wild Thoughts - DJ Khaled ft. Rihanna, Bryson Tiller

Feat do Ano

Downtown - Anitta & J. Balvin (Vencedor)

Corazón - Maluma ft. Nego do Borel

Joga Bunda - Aretuza Lovi, Pabllo Vittar e Gloria Groove

Ta Tum Tum - Kevinho e Simone & Simaria

River - Eminem ft. Ed Sheeran

Hino de Karaokê

Amar, Amei - MC Don Juan

Envolvimento - MC Loma e as Gêmeas Lacração (Vencedor)

Acordando o Prédio - Luan Santana

Regime Fechado - Simone & Simaria

Transplante - Marília Mendonça (part. Bruno e Marrone)

Explosão K-Pop

BTS (Vencedor)

Super Junior

EXO

Girls Generation

Big Bang

#Prestatenção

ABRONCA

Baco Exu do Blues

IZA

Clau

Froid

Gabriel Elias

Jão (Vencedor)

Zeeba

Beat BR

Nós Dois - Class A

Pantera Negra – Emicida

Uma Noite a Toa - Haikaiss ft. 1Kilo

Coração de Aço – Hungria (Vencedor)

Lalá - Karol Conka

AMADMOL – Projota

Fogo em Mim - Rico Dalasan ft. Mahal Pita

Afro Rep - Rincon Sapiência

Prêmio Transforma Miaw

Marielle Franco