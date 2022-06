Confira lista de filmes e séries da Netflix para maratonar no Dia dos Namorados

Cena de 'Heartstopper' e de 'Através da Minha Janela' Foto: Netflix

Está namorando e não sabe o que fazer com seu ou sua parceira neste Dia dos Namorados? Ou, então, está solteiro, mas quer entrar no clima do amor que se fará presente neste domingo, 12?

Isso pode ser resolvido com uma maratona de filmes e séries que aquecem o coração com muitos romances inspiradores e cativantes. Pensando nisso, a Netflix lançou uma seção dentro da plataforma chamada "Namorar, Assistir, Repetir".

Nela, você poderá conferir indicações de listas temáticas de filmes, séries e realities perfeitos para a data. As produções vão desde comédias românticas de 90 minutos até histórias dramáticas sobre amores impossíveis, passando por romances de época e reality de namoro. Confira:

Heartstopper

O meigo Charlie e o fã de rúgbi Nick se conhecem no colégio. Mas logo essa amizade improvável começa a se transformar em romance. Agora, Charlie, Nick e seu círculo de amigos precisam encarar essa jornada de autodescoberta e aceitação, apoiando uns aos outros e aprendendo a ser eles mesmos.

Inspirada nos quadrinhos de Alice Oseman, a produção já teve duas novas temporadas confirmadas, que chegam em breve à Netflix.

Bridgerton

Inspirada nos romances best-seller de Julia Quinn, a série acompanha Daphne (Phoebe Dynevor), filha mais velha da poderosa família Bridgerton, que precisa conseguir um bom casamento, mas também espera encontrar o verdadeiro amor.

Em Londres, no Período Regencial, esse sonho parece impossível. Ainda mais quando o irmão começa a descartar todos os pretendentes, e a misteriosa Lady Whistledown espalha fofocas sobre ela na alta sociedade.

É aí que entra o rebelde Duque de Hastings (Regé-Jean Page), solteiro convicto e cobiçado por todas. Apesar de dizer que não querem nada um com o outro, surge uma forte atração entre os dois, que precisam lidar com essa relação cheia de joguinhos psicológicos e as expectativas da sociedade a respeito do futuro deles.

Grace and Frankie

Há sete anos, as vidas de Grace e Frankie viraram de cabeça para baixo quando seus maridos de longa data pediram o divórcio para se casar um com o outro. Companheiras de luta, elas construíram uma amizade inusitada para enfrentar as incertezas do futuro, com risadas, lágrimas, empreendimentos e até cogumelos.

Agora, 94 episódios mais tarde, Grace e Frankie continuam mostrando a si mesmas, a suas famílias e ao público o que significa aproveitar a vida ao máximo, sem medo nem constrangimento. Foram sete temporadas de alegrias, tristezas e, sempre que preciso, algum aditivo para levantar o astral. A série está chegando ao fim, mas Grace e Frankie estão só começando.

Através da Minha Janela

Raquel está totalmente apaixonada por Ares, o vizinho gato e misterioso. Ela observa o rapaz de longe, mas nunca falou com ele. Agora, a moça tem uma missão clara: fazer Ares se apaixonar por ela.

Acontece que Raquel não é uma garotinha inocente, por isso não pretende perder tudo o que já conquistou para alcançar esse objetivo. Filme espanhol estrelado por Clara Galle e Julio Peña Fernández.

Ricos de Amor

Próximo de seu aniversário, Teto (Danilo Mesquita) recebe a oferta de trabalhar na empresa do pai rico, mas prefere seguir anônimo e tentar a sorte com as próprias pernas. E é aí que conhece Paula (Giovanna Lancellotti) e se apaixona por seu senso de justiça e jeito pé no chão.

Mas, para tentar conquistá-la, ele finge ter crescido pobre e acaba se envolvendo numa teia de mentiras, que o coloca em maus lençóis.

Amor no Espectro

Série documental inspiradora e emocionante sobre pessoas no espectro autista e suas aventuras amorosas. Após o sucesso da multipremiada série australiana, esta versão americana conta as histórias de personagens únicos e diversos em busca de algo que todos nós esperamos encontrar: o amor.

Combinação Perfeita

Lola (Victoria Justice), uma ambiciosa executiva do mundo do vinho, larga o emprego em Los Angeles para abrir sua própria empresa de distribuição de vinhos. Nessa missão, ela vai à zona rural da Austrália para tentar conquistar seu primeiro cliente, uma vinícola familiar. Infelizmente para Lola, eles não estão interessados em fazer negócios com uma empresa inexperiente.

Para mostrar seu valor, Lola decide trabalhar cuidando das ovelhas na fazenda da família. No começo, parece que ela não vai dar conta do trabalho pesado, mas acaba fazendo amizade com Max (Adam Demos), o belo capataz responsável por seu treinamento.

Os dois começam a se aproximar, e Lola descobre que, além de oportunidades de negócios, a Austrália também pode ser o caminho para o amor.

Coração Marcado

Nesta série colombiana, a esposa de Simón é assassinada para que seu coração seja extraído e transplantado para Camila, casada com um homem rico. Em busca de vingança, Simón entra no perigoso mundo do tráfico de órgãos.

Nessa missão frenética, ele acaba se apaixonando por Camila, a mulher que sobreviveu graças ao coração de sua esposa assassinada. O que será que vai acontecer quando os dois descobrirem a verdade?

Além destes, você encontra muito mais amor na sua Netflix com ainda mais títulos para você e a pessoa amada. Confira aqui