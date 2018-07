Confira fotos do próximo episódio de 'Game of Thrones'

Imagens de 'Eastwatch', quinto episódio da sétima temporada de 'Game of Thrones'. Foto: Helen Sloan/HBO

A HBO divulgou novas fotos de Game of Thrones. As imagens são do quinto episódio, Eastwatch, que será transmitido simultaneamente no mundo todo neste domingo, 13, às 22h.

Nas imagens, é possível ver Tyrion Lannister em meio aos destroços de uma batalha e, em outro momento, conversando com Varys. Outra foto mostra Jon Snow e Daenerys Targaryen, destacando que os dois devem continuar a parceria neste quinto episódio.

Vale lembrar que a sétima temporada de Game of Thrones terá apenas sete episódios, com a promesse de que os dois últimos serão mais longos. No último domingo, 6, telespectadores reclamaram que o quarto episódio teve dez minutos a menos que o normal.