Confira curiosidades de 'Luca', nova animação da Pixar e Disney

Trecho da nova animação da Pixar e Disney, 'Luca' Foto: Pixar/ Disney

Ambientada na cidade litorânea da Riviera Italiana, com paisagens incríveis, a Pixar e Disney lançam nesta sexta-feira, 18, a animação Luca, do riteror Enrico Casarosa.

O longa será exibido na plataforma de streaming Disney+ e acompanha as aventuras do garoto Luca durante um verão inesquecível repleto de macarronadas, gelatos e passeios de scooter ao lado do novo amigo dele Alberto.

Mas toda a diversão é ameaçada por um segredo muito bem escondido: os dois são monstros marinhos de um mundo logo abaixo da superfície da água.

Confira algumas curiosidades dos bastidores:

A arte imita a vida

Os personagens principais da animação, Lucas e Alberto, são baseados no próprio diretor (Enrico Casarosa) e seu amigo de infância, também chamado Alberto, que ele conheceu aos 12 anos de idade. Além disso, o cenário litorâneo da Itália também vem de uma inspiração de infância do cineasta — ele cresceu em Gênova, cidade portuária na Riviera Italiana, onde se passa o filme.

E por falar em inspiração…

Casarosa inspirou-se, em partes, nos filmes italianos dos anos 1950, incluindo “A Estrada da Vida (La Strada)” e “A Princesa e o Plebeu (Roman Holiday)”. Pôsteres criados pela Pixar para ambos aparecem no filme. Outras fontes de inspiração incluem mitos, lendas e tradições italianas – desde contos de dragões até a história de um polvo que toca sinos que salvou uma aldeia de um grupo de piratas.

Delizioso!

Para produzir a animação, os cineastas viajaram para a Itália para pesquisar a cultura local, a arquitetura e a sensação geral do ambiente do filme. A comida foi um destaque bem recebido pela pesquisa deles. Casarosa, que é natural da Itália, até convidou os membros da equipe para jantar na casa de seus pais em Gênova.

Ambiente realista

Todas as vozes de fundo de crianças no filme foram gravadas por crianças locais na Itália.

Dá uma olhada

Quando Luca e Giulia olham pelo telescópio, ela menciona que o objeto pertence ao “Velho Bernardi”. Essa é uma homenagem ao grande amor que Chris Bernardi, supervisor de set, tem pela astronomia e astrofotografia. Tanto é que Bernardi possui nada mais, nada menos, que seis telescópios!

Assista ao trailer:

Fora de controle

Existem 221 e 223 controles individuais nas bocas de Luca e Alberto, respectivamente, para ajudar os animadores a criarem as expressões arredondadas na boca que usam ao longo do filme.

Visual dos personagens

Os artistas visuais de Luca deram à personagem Giulia um visual diferente, adotando uma linguagem em formas triangulares – especialmente em seu cabelo e calças. Outra curiosidade é que Luca, em sua forma de monstro marinho, tem 3.436 escamas em seu corpo.