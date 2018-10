Confira cinco séries e filmes da Netflix para o Dia das Bruxas

A Maldição da Residência Hill traz uma mistura de terror com drama familiar Foto: Reprodução 'A Maldição da Residência Hill' / Netflix

O Dia das Bruxas, também conhecido como Halloween só é comemorado no último dia de outubro, mas a procura por filmes e produções de terror ocorre durante todo o mês. A Netflix aproveitou o mês para disponibilizar algumas produções especiais como O Mundo Sombrio de Sabrina e A Maldição da Residência Hill.

Confira abaixo cinco opções assustadoras que o E+ separou para você curtir o Dia das Bruxas:

A Maldição da Residência Hill

Para quem gosta de produções de espírito, A Maldição da Residência Hill pode ser uma boa pedida.

Com 10 episódios, a produção é uma recriação do conhecido romance The Haunting of Hill House, que conta a história de cinco irmãos que cresceram na casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos. A família vive experiências de tirar o fôlego na casa, construída há mais de 80 anos. A trama uma mistura de drama familiar com terror, que prende o telespectador. De acordo com o o ator Oliver Jackson-Cohen, em entrevista para o The Hollywood Reporter, o diretor Mike Flanagan está fazendo algo "que ainda não foi visto" em produções de terror. Vale a pena conferir.

Apóstolo

Perturbador pode ser a melhor palavra para definir Apóstolo, produção roteirizada e dirigida por Gareth Evans . O filme tem classificação indicativa de 18 anos e reúne cenas com alto teor de violência. A trama é assustadora e tem como elemento principal o terror psicológico. O conteúdo religioso retratado no filme é polêmico e poderá dividir opiniões entre alguns telespectadores.

A história se passa em 1905 e mistura elementos misteriosos e religiosos em sua narrativa. Tudo começa quando o personagem principal viaja para uma ilha remota com o objetivo de resgatar sua irmã, que foi sequestrada por uma seita religiosa cheia de mistérios. Thomas Richardson (Dan Stevens) chega na ilha e ao conhecer o líder do culto e seus seguidores, se depara com segredos e mistérios intrigantes da comunidade.

Diário de Horrores (Creeped Out)

Diário de Horrores reúne 13 episódios que trazem uma combinação de suspense, terror e aventura. O objetivo da série é manter os contos sombrios na imaginação dos telespectadores. Se você está procurando uma série para tomar apenas sustos, é melhor procurar outra programação.

Os contos são apresentados por um personagem chamado "The Curious" ["O Curioso”, em tradução livre], que aparece do inicio ao fim da série com uma máscara, daquelas bem aterrorizantes. Ele coleciona histórias sobre magia negra, encontros sobrenaturais e evolução desenfreada da tecnologia. A série é voltada para adolescentes e possui classificação indicativa de 10 anos.

Eu vi

Mais uma série de terror da Netflix, para alegria dos fãs do gênero, Eu Vi foi lançada no último dia 19. O trailer da produção dá uma dimensão sobre o que está por vir na série que reúne seis episódios aterrorizantes. A série não é recomendada para aqueles que se assustam ao ler a frase "baseado em fatos reais", em filmes e séries.

Eu Vi traz histórias assustadoras baseadas em relatos reais. A produção mostra histórias de pessoas que vivenciaram experiências paranormais e fenômenos assustadores. São narrativas que marcaram a vida destas pessoas, que agora decidiram testemunhar suas experiências de medo. Recomendamos assistir a série com a luz acesa e de preferência na companhia de amigos.

O Mundo Sombrio de Sabrina

A série faz parte dos lançamentos especiais da Netflix para o mês das bruxas. A produção é baseada na história em quadrinhos The Chilling Adventues of Sabrina, que deu origem ao seriado Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, nos anos 1990. Mas a inspiração para por aí. O clima de comédia é substituído por um ambiente sombrio e tenebroso, inspirado nos clássicos O Bebê de Rosemary e O Exorcista.

A produção e roteiro ficam a cargo de Roberto Aguirre-Sacasa, de produções de sucesso, como Riverdale. O Mundo Sombrio de Sabrina é uma trama adolescente que retrata uma jovem metade bruxa e metade humana. Sabrina precisa lidar com questões relacionadas a adolescência e conciliar uma vida comum com suas atividades no mundo sobrenatural. A série estreia no dia 26 de outubro, na Netflix.