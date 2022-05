Confira as melhores reações da estreia de 'Obi-Wan Kenobi' nas redes sociais

Ewan McGregor volta a viver o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi em nova séria da Disney+. Foto: Lucasfilm

Obi-Wan Kenobi estreou nesta sexta-feira, 27, no Disney+. A história começa dez anos depois dos eventos dramáticos de Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith, quando Obi-Wan sofreu sua maior derrota — a queda e a corrupção do melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que passou para o lado sombrio como o cruel Lorde Sith Darth Vader.

A série marca a volta de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi e Hayden Christensen no papel de Darth Vader. A estreia, com episódio duplo, já está acumulando elogios da crítica especializada.

No Rotten Tomatoes, a produção dirigida por Deborah Chow conquistou 87% de aprovação. Entre as 16 críticas dos dois primeiros episódios, apenas duas são negativas. E é claro que a aprovação também veio dos fãs que aguardavam ansiosamente pelo seriado.

Nas redes sociais, a repercussão do público se deu graças não só aos retornos de Ewan McGregor e Hayden Christensen, mas principalmente à surpreendente revelação da jovem atriz Vivien Lyra Blair no papel da Princesa Leia. Confira abaixo algumas das melhores reações à estreia, no Twitter.

Será que o Tio Owen tinha um Jedi na fazenda dele? Kkkkkk somente o que derrubou o império anos depois #ObiWan pic.twitter.com/SsB4R674sw — Lucas/Anime de Nerd (@LucasMacieiran) May 27, 2022

SPOILER #ObiWan . . . . . o clone da 501 em situação de barril vsfd meus filhos só se fodem pic.twitter.com/FtNfwuyrom — cams. (@camilagalbero) May 27, 2022

SPOILER #ObiWan . . . . . leia lacrando desde criança pic.twitter.com/v2axgRsJub — João Jurídico Joe Locke #OBIWANISCOMING (@Obijaokenobi) May 27, 2022

EU NUNCA VOU SUPERAR ISSO AQUI TA?? ❤️ (meu coração ta quentinho) #ObiWan pic.twitter.com/HilcfRKC0v — Pericute (@perifofo) May 27, 2022

a lucasfilm acertou muito quando decidiu colocar esses dois na série #ObiWanKenobi #ObiWan pic.twitter.com/l7RSBPhiNi — Sabrina Morcego KENOBI SPOILERS (@Sbnraa) May 27, 2022