Confira 10 realities de culinária nos streamings para maratonar

Os jurados do 'Masterchef 2022': Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão. Foto: Melissa Haidar/Band

A 9ª temporada de Masterchef Brasil estreou nesta semana com 16 novos participantes que disputam o troféu de melhor cozinheiro amador do Brasil, além de R$ 300 mil e prêmios dos patrocinadores.

Os episódios serão transmitidos todas às terças-feiras na Band, a competição também será exibida toda sexta-feira, às 19h25, no canal Discovery Home & Health e estará disponível também no Discovery+.

Se você é fã de reality de competições culinárias, mas não tem tempo para acompanhar na televisão, separamos uma lista de 10 programas como este que estão no catálogo de diversos serviços de streaming. Confira:

1. Mestre do Sabor

Reality show de gastronomia da Rede Globo, Mestre do Sabor é uma competição nacional de profissionais que são desafiados a criar pratos saborosos e bonitos, com o intuito de encantar três chefs de cozinha.

Ao longo da temporada, eles se dividem em equipes lideradas por cada chef, se enfrentando em provas que testam suas habilidades. Os episódios estão disponíveis na Globoplay.

2. Baketopia

Baketopia é uma competição de culinária apresentada pela influenciadora Rosanna Pansino. No show, confeiteiros são desafiados a criar doces e bolos muito criativos, enquanto são avaliados por uma banca de jurados.

Ao final do episódio, além de um valor em dinheiro, o vencedor leva para casa o prêmio Baketrophia. Você pode assistir o programa na HBO Max.

3. Sugar Rush

Sugar Rush é um programa em que quatro duplas de cozinheiros profissionais se enfrentam em desafios gastronômicos. Há sempre um tema geral que deve ser obedecido, feito em três rodadas de sobremesas: cupcakes, confeitaria e bolo.

Além de dois chefs fixos, todo episódio possui um jurado convidado que ajuda a avaliar as criações. Os episódios estão no catálogo da Netflix.

4. Campeões do Barbecue

Em Campeões do Barbecue, reality show da Netflix, oito mestres churrasqueiros se enfrentam em desafios que testam suas habilidades na área.

Ao longo de oito semanas, eles precisam provar seu talento em provas bem incomuns, enquanto são julgados por dois especialistas. Ao final da temporada, apenas um se consagra vencedor da competição.

5.The Final Table - Que vença o melhor

Em uma corrida contra o tempo, equipes de chefs lutam para impressionar alguns dos mais exigentes paladares com pratos clássicos de todas as partes do mundo. Os episódios estão disponíveis na Netflix.

6. Famílias Frente a Frente

No Amazon Prime Video, Tiago Abravanel comanda uma disputa pelo título de melhor comida caseira do Brasil, e o prêmio de R$ 100 mil em Famílias Frente a Frente.

Doze famílias com gostos, sotaques e raízes completamente diferentes iniciam a competição e cozinham sob pressão para impressionar os exigentes jurados Alê Costa, Dona Carmem Virgínia e Gilda Blay.

7. Mandou Bem

Mandou Bem reúne confeiteiros inexperientes, mas que se divertem quando estão cozinhando. Partindo dessa premissa, eles precisam replicar pratos doces complicadíssimos, já que, quem se sair melhor na disputa, fatura 10 mil dólares. Os episódios estão na Netflix.

8. Requentados Repaginados

Criatividade é a palavra-chave em Requentados e Repaginados, reality de competição, na Netflix, em que os participantes precisam criar pratos gostosos a partir de sobras de alimentos.

Sabe aqueles restos do jantar passado que ficaram na geladeira? Aqui eles se transformam em outro prato delicioso. Quem se sair melhor, leva um prêmio em dinheiro para casa.

9. Cozinheiros em ação

Em Cozinheiros em ação, reality show do canal GNT, disponível na Globoplay, os competidores precisam mostrar que têm muito talento para cozinhar. Sobremesas, comida de boteco, frutos do mar, sopas e cesta de piquenique são alguns dos temas dos episódios.

10. Que Marravilha!

No reality Que Marravilha!, o chef francês Claude Troisgros ensina os participantes a preparar refeições saborosas. Depois de uma boa aula, eles precisam replicar o prato e impressionar o especialista. Os episódios estão na Globoplay.