Confira 10 filmes e séries que são inspirados em histórias em quadrinhos

'Logan' e 'Kick-Ass: Quebrando Tudo' são filmes inspirados em histórias em quadrinhos. Foto: Star+

Se você gosta de histórias em quadrinho, já deve ter notado que essas narrativas têm sido cada vez mais adaptadas para séries e filmes e ganhado o coração de muitas pessoas que ainda não conheciam os enredos.

A Marvel e a DC são algumas das responsáveis por fazer essa adaptação para as telinhas e telonas, mas saiba que, além dos universos criados pelas comapanhias, há muito mais produções que foram inspiradas em HQ’s.

Separamos 10 filmes e séries que foram inspirados nas histórias em quadrinhos; confira:

Logan (2017)

'Logan' conta a história do ex-X-Men que é perseguido pelo mercenário Donald Pierce. Foto: Star+

O filme Logan foi inspirado no personagem dos quadrinhos de X-Men. A história se passa em 2029 e Logan (Hugh Jackman) ganha a vida como motorista de limousine para cuidar do Professor Xavier (Patrick Stewarte). Debilitado fisicamente e esgotado emocionalmente, o herói é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana que precisa da ajuda do antigo X-Men.

Ela precisa do auxílio de Logan para defender Laura Kinney/X-23 (Dafne Keen), mas ao mesmo tempo que se recusa a voltar à ativa, ele é perseguido por Donald Pierce (Boyd Holbrook), um mercenário que está interessado na X-23. O filme está disponível no Star+.

The Umbrella Academy (2019 - atualmente)

'The Umbrella Academy' é uma adaptação da série de HQ's premiada no Eisner Award. Foto: Netflix

A série é uma adaptação das histórias em quadrinhos escritas por Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá. A HQ ainda venceu o prêmio Eisner Award de Melhor Minissérie em 2008.

Adaptada para a Netflix, The Umbrella Academy conta a história de um grupo de sete órfãos superpoderosos que foram adotados pelo milionário Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore). Desde bebês eles foram treinados para desenvolver suas habilidades, a fim de se tornarem super-heróis.

Depois que ele morre misteriosamente, esses jovens unem suas forças para seguir o caminho para o qual o seu pai adotivo os criou e acabam se envolvendo em um mundo muito mais perigoso do que eles imaginavam ser possível.

Deadpool (2016)

'Deadpool' conta a história de Wade Wilson, que é diagnosticado com câncer terminal, se recupera e ganha poderes. Foto: 20th Century Fox

Deadpool veio diretamente das histórias da Marvel para as telonas (e agora telinhas do Star+). O ex-militar e mercenário Wade Wilson (Ryan Reynolds) é diagnosticado com câncer terminal, mas tem a chance de curar a doença em uma sinistra experiência científica.

Após se recuperar, com poderes e um incomum senso de humor, Wade Wilson torna-se Deadpool e busca vingança contra o homem que destruiu sua vida.

The Boys (2019 - atualmente)

A série 'The Boys' foi baseada em uma HQ banida do selo DC/Wildstorm. Foto: Amazon Prime

A série The Boys foi adaptada das histórias em quadrinhos de Garth Ennis e Darik Robertson. Mas, depois de sete edições, o título foi banido do selo DC/Wildstorm devido a trama mostrar, basicamente, análogos da Liga da Justiça fazendo todo tipo de atrocidades.

O seriado, disponível no Amazon Prime Video, mostra que quando a fama sobe à cabeça, alguns super-heróis passam a se corromper e usar seu status para se promover ainda mais, o que pode colocar a população em risco.

Então, uma equipe da CIA foi preparada para cuidar desses casos. Conhecidos como “Os Meninos”, os agentes têm a missão de vigiar o trabalho dessas personalidades, assim como controlar o surgimento de novos heróis.

MIB - Homens de preto (1997)

'MIB: Homens de Preto' tem Tommy Lee Jones e Will Smith no elenco. Foto: Star+

Com Tommy Lee Jones e Will Smith no elenco, a história do filme foi baseada na HQ The Men in Black escrita por Lowell Cunningham, ilustrada por Sandy Carruthers e publicada originalmente pela Aircel Comics. A publicação ganhou uma edição pela Marvel com o título MIB - The Men in Black.

No longa, Kay (Tommy Lee Jones) e Jay (Will Smith) vivem os “homens de preto” e são o maior segredo já mantido no universo. Isso porque eles trabalham em uma agência não-oficial do governo e são responsáveis por monitorar todos os encontros alienígenas na Terra.

Ao investigar uma série de atividades extraterrestres, descobrem um terrorista intergaláctico cuja missão é assassinar dois embaixadores de galáxias opostas. O filme tem a continuação MIB - Homens de Preto II (2002), ambos disponíveis no Star+.

Azul é a cor mais quente (2013)

O filme Azul é a cor mais quente, disponível na Apple TV, Conta a história de Adèle (Adèle Exarchopoulos), uma adolescente que está quase terminando o ensino médio e tem seu mudo virado de cabeça para baixo depois de conhecer Emma (Léa Seydoux), uma artista plástica de cabelos azuis.

Elas começam um relacionamento que gera uma grande jornada de descobrimento e amadurecimento. O longa foi baseado na HQ que leva o mesmo nome, e foi escrita e desenhada pela francesa Julie Maroh.

O filme se passa apenas nos primeiros anos da relação entre as garotas e deixa de fora a reta final que consta apenas nos quadrinhos.

Alita - Anjo de Combate (2019)

'Alita - Anjo de Combate' conta história de uma ciborgue que foi abandonada em um ferro-velho. Foto: Star+

A história de Alita - Anjo de Combate conta a história da ciborgue Alita (Rosa Salazar) que foi abandonada em um ferro-velho de Iron City e é encontrada pelo cientista Dyson Ido (Christoph Waltz). O filme, que está disponível no Star+, foi baseado na HQ criada por Yukito Kishiro e publicado originalmente na revista Business Jump da Shueisha, de 1990 a 1995.

No longa, assim que Alita acorda, ela está sem memória e reconhecimento do mundo em que se encontra, mas segue determinada a conhecer seu passado e explorar suas habilidades surpreendentes. Ela também se torna uma poderosa caçadora de recompensas que combate forças mortais.

Hellboy (2004)

A história de 'Hellboy' foi inspirada em uma HQ da Marvel e rendeu a sequência 'Hellboy 2: O Exército Dourado'. Foto: Star+

A história de Hellboy (protagonista interpretado por David Harbour) é baseada na HQ da Marvel e conta a história de um garoto que é encontrado com aparência de demônio e a mão direita feita de pedra. Isso aconteceu devido a uma magia que foi usada pelos nazistas, perto do fim da 2ª Guerra Mundial, para eliminar seus inimigos.

Um dos rituais foi interrompido pelas forças aliadas e causou essa mudança na aparência do garoto, que passou a ser chamado de Hellboy e foi levado pelo Aliados. Sessenta anos depois, ele luta pelo bem e é chamado quando um estranho fenômeno, possivelmente, sobrenatural acontece. Hellboy e Hellboy 2: O Exército Dourado (2008) estão disponíveis no Star+.

Operação Big Hero (2014)

Operação Big Hero foi a primeira animação da Disney baseada em quadrinhos da Marvel. Por mais que seja inspirado na HQ, a história do filme acaba sendo bem diferente em sua temática e até no enredo.

Enquanto o quadrinho era mais focado em ação e trazia Baymax como um transmorfo que assumia aparência monstruosa em sua forma natural, a animação trouxe mais drama, dando foco às relações de Hiro — com seu falecido irmão Tadashi e com novos amigos.

O filme acompanha o garoto Hiro Hamada, que se une a outros heróis de San Fransokyo ao lado do robô Baymax para combater um misterioso vilão que utiliza invenções do garoto. O longa está disponível no Disney+.

Kick-Ass: Quebrando Tudo (2010)

Os filmes 'Kick-Ass: Quebrando Tudo' e 'Kick-Ass 2' estão disponíveis no Star+. Foto: Star+

Essa também é uma história inspirada nos quadrinhos da Marvel. Kick-Ass: Quebrando Tudo conta a história de Dave (Aaron Johnson) que é um adolescente viciado em quadrinhos que está cansado de apanhar ou ser ameaçado.

Em um belo dia, ele decide virar o super-herói “Kick-Ass” e mudar sua rotina, mas nem ele sabia como faria isso. Só que ao defender fantasiado (e apanhando mais ainda) um cara que levava uma surra, o vídeo com as imagens dele enfrentando o bandido caiu na internet e virou um fenômeno.

O que Dave não esperava era que isso o envolvesse no meio de um plano de vingança de Big Daddy (Nicolas Cage) e Hit Girl (Chloe Moretz) contra Frank D’Amico (Mark Strong), um mafioso da cidade, vivendo uma verdadeira e violenta aventura que mudaria para sempre a sua vida.

Quando as gravações do filme começaram, a terceira HQ acabava de ser lançada, e assim que as filmagens terminaram a quinta edição já estava nas bancas. A história do filme é a mesma da graphic novel, com apenas algumas diferenças no visual. Kick-Ass: Quebrando Tudo e Kick-Ass 2 estão disponíveis no Star+.