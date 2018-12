'Como Treinar o Seu Dragão 3': Kit Harington faz teste de elenco com Banguela

Kit Harington e Banguela em um 'teste de elenco' para 'Como Treinar o Seu Dragão 3'. Foto: Reprodução de 'Como Treinar O Seu Dragão 3 - Teste de Elenco Kit Harington'/YouTube

Que Banguela é o personagem principal de Como Treinar o Seu Dragão, ninguém tem dúvidas. Mas Kit Harington só descobriu isso quando foi fazer um 'teste de elenco' para o filme com o protagonista.

Um vídeo de divulgação publicado pela Universal Pictures do Brasil mostra o ator de Game of Thrones contracenando com o animal alado do longa metragem.

Nele, Harington é 'nocauteado' por Banguela, conversa com ele, dá bronca e é imitado pelo Fúria da Noite.

Quando vai reproduzir uma cena clássica do filme - em que o jovem viking toca o rosto de Banguela pela primeira vez -, o ator percebe que todas as atenções estão voltadas para o animal.

Kit Harington e Banguela em um 'teste de elenco' para 'Como Treinar o Seu Dragão 3'. Foto: Reprodução de 'Como Treinar O Seu Dragão 3 - Teste de Elenco Kit Harington'/YouTube

Como Treinar o Seu Dragão 3 foi escrito e dirigido por Dean DeBlois, e o elenco conta ainda com Jay Baruchel, América Ferrera, Cate Blanchett, Craig Ferguson e F. Murray Abraham. O filme estreia em 17 de janeiro.

Assista ao 'teste de elenco' de Kit Harington com Banguela abaixo:

Assista também ao trailer do filme: