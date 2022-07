Como 'Stranger Things', lembre 7 vezes em que séries fizeram músicas voltarem às paradas

'Stranger Things' e 'La Casa de Papel' fizeram com que músicas antigas fizessem sucesso novamente. Foto: Netflix

Desde que a quarta temporada de Stranger Things chegou à Netflix, a música Running Up That Hill (A Deal With God), da cantora inglesa Kate Bush, ocupa o 1º lugar da parada global do Spotify. A faixa tem um papel crucial no quarto episódio da série, quando ajuda Max (Sadie Sink) a escapar do ataque de Vecna.

Depois do lançamento dos últimos dois episódios da temporada na última sexta-feira, 1º, outra música ganhou destaque: Master of Puppets, do Metallica. A canção foi lançada em 1986, mas voltou a fazer sucesso graças a uma cena em que é tocada por Eddie (Joseph Quinn).

Mesmo lançadas nos anos 1980, as faixas viralizaram entre os fãs de Stranger Things, algo que impressionou muitas pessoas. Mas você sabia que outras músicas também voltaram a fazer sucesso depois de aparecerem em séries? Confira a lista que o Estadão preparou:

Bella Ciao (La Casa de Papel)

A origem de Bella Ciao não é clara e sua composição não é atribuída a nenhum autor, contudo, ela é considerada um hino contra o fascismo e a favor de trabalhadores e estudantes na Itália.

A música bombou nas redes sociais e viralizou em todo o mundo depois do lançamento da série espanhola La Casa de Papel. A canção foi interpretada em uma cena pelos personagens Berlim e Professor e, depois do sucesso, apareceu em outros momentos do seriado.

Don’t Stop Believin (Glee e Família Soprano)

Clássico da banda Journey lançado em 1981, Don’t Stop Believin ganhou repercussão em duas séries: Glee e Família Soprano. Em 2021, a faixa alcançou a marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify.

Na série musical, que foi ao ar de 2009 a 2015, a música marcou o primeiro cover feito em grupo pelo Glee Club. Depois disso, a faixa foi apresentada diversas vezes durante a série e virou uma espécie de hino para os fãs.

Já em Família Soprano, Don’t Stop Believin foi responsável por ser a trilha sonora da cena final do seriado, que foi considerado polêmico na época. A série acaba abruptamente, junto com o final da música, sem que o espectador saiba se Tony morreu ou não.

Chasing Cars e How to Save A Life (Grey’s Anatomy)

Grey's Anatomy sempre entregou muitos momentos musicais marcantes, mas duas músicas ganharam um lugar especial no coração do fãs: Chasing Cars, de 2006, e How to Save A Life, de 2005.

A primeira se tornou o maior sucesso da banda Snow Patrol depois de ser a trilha sonora da morte de Denny, na segunda temporada. Depois disso, a faixa se tornou um hino da série e apareceu um diversos momento, incluindo um episódio musical na sétima temporada.

How to Save A Life, da banda The Fray, também já apareceu diversas vezes em Grey's Anatomy, incluindo no episódio musical. Contudo, a cena mais marcante com a música acontece na 11ª temporada, com a morte de Derek.

What’s Up (Sense 8)

Lançada em 1993 pelo grupo 4 Non Blondes, a música What's Up voltou a fazer sucesso depois de aparecer em uma das cenas mais marcantes da primeira temporada de Sense8.

A canção é cantada pelos oito protagonistas quando ficam "interligados" pela primeira vez e virou um símbolo da série para os fãs. A faixa é a mais reproduzida da banda de longe no Spotify, com mais de 600 milhões de streams.

I Want It That Way (Brooklyn 99)

É possível dizer que esse sucesso do Backstreet Boys nunca saiu de moda, mas uma cena de Brooklyn 99 foi responsável por torná-la um marco para os fãs da série.

O detetive Jake Peralta pede para que os suspeitos de um crime cantem a música para reconhecer a voz do culpado, mas ele se empolga e começa a cantar junto, até que a testemunha diz: “Foi o nº 5. Ele matou meu irmão”. Jake responde: “Meu Deus, esqueci dessa parte”.

The Name Game (American Horror Story)

The Name Game foi lançada em 1964 pela cantora americana Shirley Ellis, mas ganhou uma reinterpretação na voz da atriz Jessica Lange na segunda temporada de American Horror Story.

Apesar de parecer um momento descontraído em uma série de terror, a cena representa a perda cada vez maior da sanidade mental da personagem interpretada pela atriz.

Never Ending Story e Should I Or Should I Go (Stranger Things)

Voltando para o "efeito Stranger Things", a série já foi responsável por resgatar outros sucessos do passado. Uma cena do final da terceira temporada com a música Never Ending Story, lançada em 1984 pela banda Limahl, fez com que a música ficasse muito famosa entre os fãs do seriado.

Além disso, ainda na primeira temporada, a série conseguiu trazer a música Should I Stay or Should I Go, lançada pela banda The Clash em 1981, de volta às paradas. A canção aparece em uma cena em que Jonathan tem uma conversa franca com o irmão, Will, e o apresenta à faixa.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais