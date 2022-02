‘Como Será?’: Programa matinal de Sandra Annenberg é encerrado

No lugar do ‘Como Será?’ serão reprisados episódios do ‘Globo Repórter’ Foto: Ramón Vasconcelos / Globo

Parece que a programação das manhãs de sábado da TV Globo vai passar por alterações. O programa Como Será?, apresentado por Sandra Annenberg, e que vai ao ar antes do É de Casa, vai sair da grade da emissora a partir do dia 5 de março.

As gravações do matinal foram encerradas em 2019, e, desde então, no horário do programa são exibidas reprises da atração comandada por Sandra. Confira o comunicado enviado pela emissora ao Estadão:

“Como anunciado em dezembro de 2019, as gravações do Como Será foram encerradas e a TV Globo passou a exibir os melhores momentos do programa. A partir do dia 5 de março, o Como Será sai definitivamente da grade e a TV Globo começa a reprisar, nas manhãs de sábado, antes do É de Casa, a edição do Globo Repórter da véspera”.

Ainda segundo a assessoria do canal, “Sandra segue como titular do Globo Repórter ao lado da Glória Maria” - programa exibido às noites de sexta-feira.