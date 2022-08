Como ‘Lightyear’: conheça filmes que foram censurados por conteúdo LGBT+

Chris Evans e Marcos Mion dão voz ao personagem Buzz Lightyear. Foto: Disney/Pixar

Beijos e romances em filmes, séries e programas de TV fazem parte do conteúdo cultural que consumimos todos os dias. Entretanto, quando o romance acontece com personagens que têm o mesmo sexo, há países que não toleram que essas produções sejam exibidas e censuram os filmes ou editam como querem.

Lightyear, recentemente, foi uma dessas produções censuradas. A animação da Pixar conta a história do patrulheiro espacial Buzz Lightyear. A trama tem uma personagem lésbica, que nos primeiro minutos casa, tem um filho e beija sua mulher.

O filme foi proibido em quatorze países, entre eles Arábia Saudita, Egito e Peru.

Entretanto, Lightyear não é o único. Confira outras produções que foram proibidas ou censuradas em alguns países:

A Bela e a Fera

Le Fou, personagem de A Bela e a Fera, termina a trama nos braços de outro homem na versão live action, o que indicava ser um personagem gay. O filme teve a classificação indicativa de dezesseis anos na Rússia e Malásia. Após isso, foi censurada e tirada de circulação pela Disney.

Dois Irmãos

O longa da Pixar conta a história dois irmãos elfos adolescentes que embarcam numa jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor. O filme foi banido em diversos países por Specter, uma policial ciclope, mencionar que tem um relacionamento lésbico.

Segredos Mágicos

O curta conta a história de um casal gay centrado em Greg, que vive numa família amorosa e é tutor de um cachorrinho muito alegre. Apesar de tudo isso, ele guarda um segredo. O filme foi banido da Rússia por “conter conteúdos sem valores familiares”.

Eternos

A Marvel lançou um longa com o primeiro super-herói gay em Eternos. O filme, que tem uma cena de beijo entre os atores Brian Tyree Henry e Haaz Sleiman, que interpretam Phastos, um habilidoso mestre ferreiro e seu marido, foi proibido em diversos países e na Rússia teve a classificação a partir de dezoito anos.

Thor: Amor e Trovão

O quarto filme da franquia foi banido em países como Egito e Bahrein por conta das referências a homossexualidade de Valquíria, Rei comandante de Asgard, que procura uma rainha. A personagem tem um título masculino justamente para quebrar esteriótipos de gênero. O filme mostra a jornada de Thor em busca de autoconhecimento e pela procura da paz interior.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Na trama, a personagem de Xochitl Gomez, América Chavez, ter duas mães foi algo que não foi bem recebido em alguns países. O filme foi banido e censurado. O longa mostra que após enfrentar Thanos (Josh Brolin) nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), e seu parceiro Wong (Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo.

Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore

Na sequência da franquia Animais Fantásticos, os personagens de Jude Law e Mads Mikkelsen, Dumbledore e Grindelwald respectivamente, são inimigos que, no passado, foram amantes. O filme, que mostra a trajetória do professor para impedir o mago de assumir o controle do mundo mágico, foi editado para ser exibido na China.

Rocketman

A cinebiografia que conta a história do cantor Elton John teve uma cena de sexo entre dois homens, os atores Taron Egerton no papel do cantor britânico e Richard Madden na pele de John Reid, o que provocou a proibição em países como a Samoa e o Egito. Na Rússia foram cortadas algumas partes para ser exibido.

Amor, sublime, amor

O clássico musical Amor sublime amor, adaptado de um musical da Broadway, conta uma história de amor e rivalidade de gangues de jovens ambientada na Nova Iorque de 1957. As gangues Jets, formada por brancos norte americanos, e os Sharks, composta por porto-riquenhos, são rivais que tentam controlar o bairro de Upper West Side. O longa ganhou um personagem que se tornou transgênero na versão de Steven Spielberg. Anybodys (Iris Menas) é uma garota que sonha em entrar numa gangue só de meninos. A versão foi censurada em todos os países do Golfo.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

As personagens de Tallie Medel (Becky Sregor) e Stephanie Hsu (Jobu Tupaki) vivem um romance no filme, que mostra história de Evelyn Wang (Michelle Yeoh) uma mulher que se envolve por acaso em uma aventura multidimensional que coloca o destino de todos os universos em suas mãos. O longa, que estreou nos cinemas brasileiros em junho, foi banido na Arábia Saudita.