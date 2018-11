'Como gay, o episódio foi especial para mim', diz Jake Borelli sobre beijo em 'Grey's Anatomy'

Personagens de Alex Landi e de Jake Borelli se beijam em 'Grey's Anatomy'. Foto: Reprodução de 'Grey's Anatomy' (2018) / ABC

O ator Jake Borelli, que interpreta o dr. Levi Schmitt em Grey's Anatomy, comemorou a cena em que seu ator beija o dr. Nico Kim, personagem de Alex Landi, no episódio mais recente da série, que foi ao ar na última quinta-feira, 1º, nos Estados Unidos.

Borelli também aproveitou o momento para falar sobre sua própria sexualidade: "Como um cara gay, o episódio de hoje foi muito especial para mim. Esse é exatamente o tipo de história que eu esperava como um jovem gay crescendo em Ohio, e fico feliz que eu seja capaz de dar vida ao dr. Levi Schmitt."

"Sua vulnerabilidade e coragem me inspiram todos os dias, e espero que eu possa fazer o mesmo por vocês. [...] Para todos que se sentem como o pequeno Levi por aí, saibam que eu também estou nessa, que vocês estão sendo vistos e que estamos todos juntos nisso", continou.

Confira abaixo a íntegra da postagem de Jake no Instagram e, em seguida, a tradução de sua postagem:

"Sendo eu mesmo um cara gay, o episódio de hoje foi muito especial para mim. Esse é exatamente o tipo de história que eu esperava como um jovem gay crescendo em Ohio, e fico feliz que eu seja capaz de dar vida ao dr. Levi Schmitt enquanto ele começa a lidar com sua própria sexualidade nesta temporada de Grey's Anatomy.

Sua vulnerabilidade e coragem me inspiram todos os dias, e espero que eu possa fazer o mesmo por vocês. Por todos os que se sentem como o pequeno Levis por aí, saibam que eu também sinto, que vocês são vistos, e que estamos todos nisso juntos.

E para todos que me apoiaram ao longo dos anos, não tenho como agradecer o suficiente, amo você mais do que todas as estrelas"