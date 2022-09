Como 'A Casa do Dragão', lembre séries que são prequels de outras produções

Cena da série 'A Casa do Dragão', prequel de 'Game of Thrones' produzido pela HBO Max. Foto: HBO

O segundo semestre de 2022 está sendo marcado pelo lançamento de prequels de produções queridas pelo público. Depois de A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, a série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chegou na última quinta, 1º, ao Amazon Prime Video.

Mas o que é um prequel? O termo vem do inglês e, basicamente, caracteriza uma série ou filme que se passa no mesmo universo de outra produção, mas em um período que antecede os eventos do trabalho original. A história pode desenvolver novas tramas ou apresentar a origem de personagens já conhecidos.

A estratégia é muito comum no cinema e acontece em filmes como Animais Fantásticos e Onde Habitam, que antecede a saga Harry Potter, e Universidade Monstro, que mostra como os personagens de Monstros S.A. se conheceram.

No entanto, os prequels também são comuns nas telinhas e cresceram ainda mais com o streaming. Confira uma lista com séries de sucesso que antecedem outras produções:

A Casa do Dragão (Game of Thrones)

O primeiro episódio de A Casa do Dragão chegou à HBO Max em 21 de agosto e conquistou o título de maior estreia da história da plataforma na América Latina.

Antes mesmo de exibir o segundo episódio da série, a HBO confirmou a renovação para uma segunda temporada. A trama se passa 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones e conta a história da Casa Targaryen.

Além da HBO Max, os novos episódios, lançados todos os domingo às 22h, têm exibição simultânea no canal de televisão. Ao todo, serão dez capítulos.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (O Senhor dos Anéis)

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder leva a ideia de prequel a sério, já que se passa milhares de anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit.

Os primeiros dois episódios chegaram nesta quinta-feira, 1º, ao Amazon Prime Video e renderam muitos comentários antes mesmo do lançamento. A série contou com um orçamento de US$ 1 bilhão e já tem cinco temporadas encaminhadas.

Os Anéis de Poder apresenta as lendas heróicas da Segunda Era da Terra-média, período que antecede em muito tempo os filmes dirigidos por Peter Jackson.

Better Call Saul (Breaking Bad)

Derivada de Breaking Bad, Better Call Saul chegou ao fim neste ano. O último episódio da série foi ao ar em 15 de agosto e todas as seis temporadas estão disponíveis na Netflix.

A produção é ambientada em 2002, seis anos antes dos eventos de Breaking Bad e conta a história do advogado Jimmy McGill antes de sua aparição na série original e de se tornar o famoso Saul Goodman.

O personagem é interpretado por Bob Odenkirk, que foi cinco vezes indicado ao prêmio Emmy pela sua performance no seriado.

Obi-Wan Kenobi (Star Wars)

Prequels e spin-off não são novidade na saga Star Wars. Em maio deste ano, foi lançada a série Obi-Wan Kenobi, que passa entre os eventos da trilogia original lançada na década de 1970 e três filmes subsequêntes, que, na realidade, já antecedem a história.

A trama se passa dez anos depois dos acontecimentos de Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith, quando Obi-Wan perde seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que passou para o lado sombrio como o cruel Lorde Sith Darth Vader.

A série marca a volta de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi e Hayden Christensen no papel de Darth Vader. Todos os seis episódios estão disponíveis no Disney+.

Young Sheldon (The Big Bang Theory)

O espectador que não estiver familiarizado com as duas séries talvez não perceba de início que o protagonista de Young Sheldon é na, verdade, o personagem Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, quando criança.

Ambientada em 1989, a série adere um tom um pouco mais dramático do que a sitcom originária para contar a história do garoto, que apesar de ter uma inteligência exepcional, possui muitas dificuldades na socialização.

As cinco primeiras temporadas da produção estão disponíveis na HBO Max e a sexta deve chegar em breve ao streaming. Desde 2021, a sétima temporada também já está confirmada pela CBS, emissora que produz a série.

The Carrie Diaries (Sex and The City)

Você sabia que além da sequência And Just Like That e dos filmes derivados, a série Sex and the City também tem um prequel? The Carrie Diaries teve apenas dua temporadas, que foram ao ar em 2013 e 2014.

A produção tem como foco a adolescência de Carrie Bradshaw, personagem de Sarah Jessica Parker na série original e que aqui é vivida por AnnaSophia Robb.

O seriado, inclusive, tem a participação do ator Austin Butler, que ganhou notoriedade em 2022 por interpretar Elvis. Ele vive Sebastian Kydd, interesse amoroso da protagonista.

Fear the Walking Dead (The Walking Dead)

Disponível para streaming no Amazon Prime Video, Fear The Walking Dead foi lançada em 2015 e mostra o começo do apocalipse zumbi que aterrorisa os personagens da série original.

As primeiras três temporadas servem como um prequel com novos personagens, já que a trama se inicia com a vida cotidiana de uma família disfuncional em meio aos primeiros sinais da invasão dos mortos-vivos.

Já a partir da quarta temporada, a série cruza com os eventos de The Walking Dead. A história do grupo original encontra a de Morgan Jones (Lennie James), personagem já conhecido dos fãs da produção.

O seriado foi encerrado na sétima temporada, que teve a conclusão lançada em junho de 2022. Contudo, outras produções derivadas de The Walking Dead já estão em desenvolvimento.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais