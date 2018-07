Comercial de rede de fast food faz paródia de cena icônica de ‘Game of Thrones’

Kristian Nairn enfrenta horda de esfomeados em comercial Foto: YouTube/ KFC UK and Ireland

Kristian Nairn enfrentando uma multidão. Os fãs da série Game of Thrones imediatamente podem pensar que se trata do seriado da HBO, mas na verdade é o novo comercial da empresa de fast food KFC.

A peça publicitária estrelada por Kristian é paródia de uma das cenas mais icônicas de Hodor, personagem interpretado por ele. Na cena original, a frase dita pelo personagem é “Hold the door” (“Segurem a porta”), que ele repete incessantemente e acaba encurtando para “Hodor”.

Na propaganda, uma multidão cheia de apetite invade uma franquia da empresa fazendo pedidos a Kristian, o único atendente. Todos querem “frango com fritas”. O ator precisa repetir tantas vezes o pedido que acaba se confundindo e trocando a frase para “frango com arroz”.

O nome do comercial também faz referência à série. A frase “Winter is coming” (“O inverno está chegando”) é marca do seriado e foi substituída por “Lunchtime is coming” (“A hora do almoço está chegando”).

Confira a peça publicitária na íntegra: