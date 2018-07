Comentarista de economia da Globo pede demissão para trabalhar em banco

A jornalista Mara Luquet anunciou na última sexta-feira, 28, sua saída da Globo para trabalhar como 'garota-propaganda' de um banco. Foto: Reprodução do telejornal 'SP1' / Globo

Atualizado em 1º de agosto, às 8h10.

A jornalista Mara Luquet, comentarista de economia da Globo e da GloboNews, além de apresentadora de quadros semanais sobre finanças pessoais no Jornal da Globo e no SP1, pediu demissão na última sexta-feira, 28, após acertar sua ida ao banco Bradesco, onde irá trabalhar como ‘garota-propaganda’, de acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

Ainda segundo o colunista, ela é tratada como a nova ‘especialista em economia pessoal’ do banco e dará dicas no site do banco para pessoas interessadas em adquirir carros ou casas. Na prática, a imagem dela será utilizada para um simulador de gastos do Bradesco.

Mara, que deve continuar com seu quadro semanal na rádio CBN, torna-se o segundo desfalque da GloboNews em uma única semana, já que o âncora Dony De Nuccio foi transferido para o Jornal Hoje, em substituição a Evaristo Costa.

O E+ entrou em contato com assessoria de imprensa da Globo, que confirmou o desligamento de Mara do quadro de funcionários da emissora e a extinção das suas colunas em seus telejornais.

